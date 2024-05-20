ДОЛ «Зарница» встретил спортивное воскресенье вместе с финалистами фестиваля «Транспорт: будущее»

Четвертый день профориентационной программы для финалистов Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» прошел на природе: в ведомственном лагере Горэлектротранса ДОЛ «Зарница». Здесь состоялся большой семейный праздник для участников фестиваля и их родителей. К ним присоединились семьи из транспортных предприятий Санкт-Петербурга. Вместе с командой финалистов фестиваля «Транспорт: будущее» задания-секции на свежем воздухе преодолевали сразу две команды от СПб ГУП «Пассажиравтотранс», а также команды ГУП «Петербургский метрополитен», Малой октябрьской железной дороги и ДОЛ «Зарница» СПб ГУП «Горэлектротранс».

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К финалистам детского фестиваля - трудовым династиям из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ижевска, Волгограда, Курска, Калуги, Москвы, Челябинска, Краснодара, Омска в воскресенье присоединились новые транспортные семьи. Вместе дети и родители выполняли разнообразные задания, разбросанные по 11 станциям на живописной территории ДОЛ «Зарница».

Например, одна из станций знакомила участников с устройством контактной сети трамвая и троллейбуса. На другой станции постоянные организаторы профориентационных мероприятий в «Зарнице» - Аварийно-восстановительная служба «Носорог» - знакомили ребят со свой работой, а командам нужно было с помощью домкрата быстрее всех переместить груз.

Нашлось время не только для напряжения соревнований, но и для развлечений. Главным героем одной из станций стал недавний резидент ДОЛ – музыкальный трамвай с дискошаром, где каждый смог почувствовать себя настоящим диджеем. Еще на одной станции предлагалось собрать и проверить на работоспособность схемы из детского электротехнического конструктора. Плюс никто не остался голодным на самой вкусной станции, где участников кормили кашей из полевой кухни.

Эксклюзивно-познавательные задания приготовили для воскресных гостей «Зарницы» курсанты Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н.Зиничева. Ребятам рассказывали и показывали, как оказывать первую медицинскую помощь и делать искусственное дыхание. А самые смелые попробовали ликвидировать условное возгорание с помощью настоящего огнетушителя.

В лучших традициях ДОЛ «Зарница», никто не уехал без подарков. Однако и турнирная таблица соревнований тоже велась. По итогам спортивного праздника на природе победителями стали:

1 место: команда СПб ГУП «Пассажиравтотранса»;

2 место: команда Малой октябрьской железной дороги;

3 место: сборная команда ДОЛ «Зарница» СПб ГУП «Горэлектротранс».

Весёлым, спортивным и познавательным выездом в транспортный ДОЛ «Зарница» завершилась четырехдневная профориентационная программа очного финала II Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее».

Все эти дни 40 транспортных семей, включая петербургских представителей от Горэлектротранса и Пассажиравтотранса, знакомились с транспортными объектами Петербурга и участвовали в программе фестиваля «ТраснпортФест».

Напомним, Детский фестиваль проводится под эгидой Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта по инициативе СПб ГУП «Горэлектротранс». Главным призом для победителей в номинации «Трудовые династии» заявлена поездка в Петербург в целях профориентационного знакомства с отраслью ГЭТ.

Поздравляем всех финалистов, желаем хороших воспоминаний о фестивальных днях и исполнения карьерных целей! Всем по пути!

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