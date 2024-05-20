На период закрытия «Фрунзенской» с 1 июня усилят троллейбусные маршруты №№ 15 и 17

С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроется станция метро «Фрунзенская». В период закрытия станции будет усилено троллейбусное движение на двух маршрутах: №№ 15 и 17.

Выпуск троллейбусов на линию в этот период увеличится. Троллейбус №15, следующий от конечной станции «Сызранская улица» до конечной станции «Тульская улица», свяжет пассажиров закрытой «Фрунзенской» с соседними станциями «синей» ветки метро: «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Кроме того, он довезет пассажиров и до станций других веток: «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская» и «Владимирская».

Троллейбус №17, чей маршрут проходит от конечной станции «Казанский собор» до конечной станции «Улица Костюшко», также соединит район «Фрунзенской» со станциями «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Помимо этого, пассажиры троллейбуса №17 смогут доехать до станций «Пушкинская», «Звенигородская», «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Адмиралтейская» и «Невский проспект».