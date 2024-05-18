Сотрудники ГЭТ убрали почти 500 тысяч «квадратов» в День благоустройства

Сотрудники Горэлектротранса приняли участие в Дне благоустройства. 18 мая более 1700 работников предприятия вышли на городской субботник, которому, наконец, поспособствовала устоявшаяся теплая погода. Представители всех парков и служб предприятия убрали 47 гектаров подведомственных и прилегающих территорий.

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В субботу работа кипела во всех десяти трамвайных и троллейбусных парках. Преобразились также конечные станции и разворотные кольца, где уборку провели сотрудники Управления и представители Службы движения. Путейцы приводили в порядок трамвайные пути и остановочные пункты, а сотрудники Энергохозяйства - тяговые подстанции, объекты кабельных и контактных сетей.

Работники Аварийно-восстановительной службы «Носорог» охватили во время субботника самую масштабную территорию – всего девять точек базирования. На других адресах трудились сотрудники Службы подвижного состава, Автобазы, Службы технического снабжения, Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс» и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Студенты Учебно-курсового комбината ГЭТна первый весенний субботник вышли ещё 19 апреля. В этот день они убирали братские захоронения на Пискарёвском кладбище. За работу будущие водители получили благодарность администрации мемориала.

А 18 мая ребята разделились на две группы – одни приводили в порядок Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк, где и располагается Корпоративный учебный центр, а другие – отправились на конечную станцию «ул. Жени Егоровой».

Активность подразделений предприятия и чистоту подведомственных территорий в дальнейшем учтут в ежегодном конкурсе Горэлектротранса на лучшее благоустройство и озеленение. «Зелёный» конкурс среди подразделений предприятия впервые был проведён в 2023 году по инициативе директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.