Горэлектротранс приветствует финалистов Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее»

16 мая стартовала четырёхдневная программа финала II Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», посвящённого перспективам развития электротранспорта и знакомству с транспортными профессиями. В этом году география фестиваля значительно расширилась: в Петербург приехали участники из Калуги, Ижевска, Красноярска, Екатеринбурга, Волгограда, Курска, Набережных Челнов, Краснодара, Омска, Химок, Челябинска, Стерлитамака. Они встретились с петербургскими участниками из Горэлектротранса, Пассажиравтотранса и Невского завода городского электрического транспорта на дне знакомства, который прошёл в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Все дети – представители транспортных семей и финалисты фестивальной номинации «Трудовые династии». В своих конкурсных видеороликах они рассказали о работе родителей, а также порассуждали о своём профессиональном будущем.

Всего в программе финала детского фестиваля принимают участие 40 ребят, половина из них петербуржцы, остальные ребята приехали из регионов. Все они – представители транспортных семей, которые трудятся в организациях, входящих в состав Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

Знакомство с транспортными объектами Петербурга ожидаемо началось с самого очаровательного и старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка, где экспонируется уникальная коллекция ретротрамваев и троллейбусов.

Здесь финалисты из других городов познакомились с петербуржцами-участниками фестиваля, чтобы начать своё профориентационное путешествие в дни проведения в Петербурге Международного фестиваля «ТранспортФест».

«У нас настоящая транспортная династия, мой папа долгие годы работал в троллейбусном парке Москвы. Я тоже всю жизнь работал в транспортной сфере, начинал слесарем-электриком. И, конечно, я был бы счастлив, если бы сын Илья тоже пошёл по нашим стопам. Это хорошее, надёжное рабочее место! Детский фестиваль - очень полезное мероприятие, в наше время сложно определиться с профессией, а тут дети посмотрят транспорт, познакомятся с особенностями, возможно, это поможет им определиться», - рассказал главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» и папа одного из финалистов Константин Шостак.

Надежды разделяет и сам Илья Шостак, который своё конкурсное видео снимал в Троллейбусном парке № 1 на Ленинском проспекте:

«Я жду, когда я повзрослею и приду в Горэлектротранс, чтобы работать, как папа. Тоже хочу быть обязательно главным инженером! А на фестивале я хочу познакомиться с новыми друзьями и увидеть разные трамваи и троллейбусы!» - говорит Илья Шостак.

Настоящим праздничным днём стало 16 мая для семьи водителей Копыловых. Утром родителям вручили благодарственные письма на Невском заводе электрического транспорта, а вечером в центре внимания оказался уже их сын.

«У меня сегодня день рождения, мне 7 лет! Мои мама, папа и дедушка работают водителями троллейбуса. И я хочу так же! Для этого нужно быть сильным и смелым, как мои родители!» - рассказал финалист фестиваля из Петербурга Лев Копылов.

Также в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса ребят приветствовали исполнительный директор Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Владимир Фёдоров и директор Трамвайного парка № 3 Артём Михайлов.

Экскурсионную программу продолжило вечернее путешествие на туристическом трамвае по праздничному Петербургу.

В следующие три дня финалистов ждут в Центральном музее железнодорожного транспорта, в Троллейбусном парке № 3, на Невском заводе электрического транспорта, на Петербургском международном параде ретротранспорта и, конечно, в главной транспортной детской здравнице – ДОЛ «Зарница» СПб ГУП «Горэлектротранс». Здесь в выходные пройдёт спортивный семейный день на природе с участием команд петербургских транспортных предприятий и команды финалистов детского фестиваля «Транспорт: будущее».