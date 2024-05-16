Водителей троллейбусов «Адмирал» отметили на НЗЭТ за передачу опыта молодёжи

Программу V Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» продолжила сегодня торжественная встреча с водителями Троллейбусного парка № 3 СПб ГУП «Горэлектротранс», прошедшая на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого («ПК Транспортные системы»). Производители общественного электротранспорта пообщались с теми, кто непосредственно эксплуатирует их продукцию и вручили благодарственные письма водителям, зарекомендовавшим себя как опытные профессионалы. Мероприятие состоялось в рамках демонстрации обновлённой версии электробуса модели 62181 «Генерал» от компании «ПК Транспортные системы».

Для водителей Горэлектротранса провели обзорную экскурсию по Невскому заводу электрического транспорта, ознакомили с производимой продукцией и её характеристиками. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что новая техника постоянно совершенствуется.

«Для этого мы наладили тесное взаимодействие между нашим предприятием и петербургским заводом, к которому подключили водителей электрического транспорта. Мнения и отзывы тех, кто ежедневно имеет дело с современной закупаемой техникой, в дальнейшем учитываются производителем», - обозначил цели церемонии награждения Денис Минкин.

Директор Невского завода электрического транспорта Сергей Назаров отметил лучших водителей троллейбусов «Адмирал», пополнивших парк подвижного состава петербургского Горэлектротранса в 2020 году. Наибольшее количество таких машин эксплуатирует Троллейбусный парк № 3. Четыре водителя парка получили благодарственные письма за безупречный труд, мастерство, профессионализм и активную жизненную позицию по передаче своего опыта молодёжи.

«Очень приятно, что меня отметили как водителя-наставника. Я обучаю начинающих коллег с 2016 года. Очень интересно побывать на заводе, где собирали наши «Адмиралы», посмотреть, как это происходит. У нас в Троллейбусном парке № 3 больше всего троллейбусов этой модели, а сам я езжу на «Адмирале» уже третий год», - поделился водитель-наставник Троллейбусного парка № 3 Эдуард Копылов.

Своим новым опытом в качестве водителя-наставника также поделилась Александра Копылова:

«Водителем-наставником я работаю всего один месяц. С молодёжью работать очень нравится, мы на одной волне, понимаем друг друга с полуслова. Могу отметить, что коллеги приходят из Учебно-курсового комбината хорошо подготовленные, всё знают, всё понимают. Да и техника сейчас современная, приятно на ней работать», - рассказала о современной жизни Троллейбусного парка № 3 водитель-наставник Александра Копылова.

Добавим, 17 мая в рамках фестиваля «ТранспортФест» на Невском заводе электрического транспорта объявят победителей Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее», проводимого Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) совместно с петербургским Горэлектротрансом. На этот раз экскурсию по петербургскому заводу проведут для 40 финалистов детфеста, включая детей работников петербургских Горэлектротранса и Пассажиравтотранса и ребят из транспортных семей Калуги, Ижевска, Красноярска, Екатеринбурга, Волгограда, Курска, Севастополя, Набережных Челнов, Краснодара, Омска, Химок, Челябинска, Стерлитамака.