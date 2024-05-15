Лучшим водителем троллейбуса-2024 по итогам профессионального конкурса стал Игорь Корнилов

Маневрировать и не расплескать воду в стакане. Так выглядело одно из испытаний финального дня городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса в петербургском Горэлектротрансе. 15 конкурсантов, прошедших отборочный тур на уровне троллейбусных парков, соревновались на конкурсной трассе за звание лучшего водителя-2024. В числе финалистов – 8 молодых водителей, недавних выпускников Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Тройка лидеров выглядит символично и последовательно – первые два места заняли водители Троллейбусного парка №1, в бронзовых призёрах – водитель Троллейбусного парка №2. Впереди у победителей новый конкурсный рубеж – выступление на Всероссийских соревнованиях.

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В финальный - самый зрелищный - день городских соревнований водители демонстрировали мастерство и способность справляться со стрессом в условиях соревнований на конкурсной трассе. Напряжению соревнования добавляло то, что участники шли практически вровень.

Лидером стал Игорь Корнилов, водитель Троллейбусного парка №1. В Горэлектротрансе работает уже около 7 лет.

«Я очень долго ждал результатов, всё это время сильно волновался. В победу вложил неимоверные усилия, позади постоянные тренировки, и 2 место я бы счёл как личную неудачу. Очень переживал за конкурс по культуре обслуживания, но на удивление всё получилось. Задание было про первый рабочий день, выполнить его помогли друзья, мы вместе составляли выступление. На площадке за меня болели жена и мой сменщик, они уже знают о победе и бесконечно рады за меня! На Всероссийском этапе тоже настроен только на лидерство», - говорит победитель конкурса профмастерства водителей троллейбуса Игорь Корнилов, который изначально шёл на соревнования только за победой.

Игорь Корнилов

Второе место занял Андрей Долгоруков, водитель Троллейбусного парка №1, стаж работы – чуть более 4 лет.

«Я даже не успел осознать, что занял 2 место, это даже неожиданно. За последние пару дней устал, активно готовился, очень переживал. Но я рад, что всё было не зря. Спасибо нашим наставникам, что поддерживали и помогали. Самое сложное в конкурсе, на мой взгляд, сохранить хладнокровие. Волнение всё-таки зашкаливало. Я удовлетворён результатом, но на осознание потребуется время. Впереди участие во Всероссийском этапе, а значит упорная подготовка», - рассказывает серебряный призер соревнований Андрей Долгоруков.

Андрей Долгоруков

Третье место – у Александра Целуйко, водителя Троллейбусного парка №2, в ГЭТ трудится уже 8 лет.

«Желал лучшего, надеялся на второе место, но и третье — очень приятно! Я знаю, в чём и где ошибся: немножко внимания не хватило. Спешка. Волнение подвело. Всё это я видел, всё знаю, поэтому третье место заслужено. Также помог опыт предыдущих выступлений на городских конкурсах, на которых мне не удавалось пробиться в тройку призёров: прибавилось больше знаний, особенно в теоретической части», – делится впечатлениями бронзовый призер Александр Целуйко.

Александр Целуйко

В финале конкурсанты совершали в зачёт по два заезда на специально подготовленном полигоне. Отдельным спецзаданием для них стала проверка на культуру обслуживания пассажиров – участники соревнований с помощью микрофона из кабины рассказывали о правилах поведения в общественном транспорте, о достопримечательностях города, и представляли на суд жюри свое домашнее задание. Некоторые читали стихи, причем даже собственного сочинения. С помощью этого задания проверяется умение водителей грамотно взаимодействовать с пассажирами.

На конкурсной трассе участники продемонстрировали свое мастерство в маневрировании. В среднем один заезд занимал 3 минуты, а протяженность трассы составляла около 180 метров.

Также водители показали себя в точном подъезде к остановочному пункту, упражнении «змейка», заезде в бокс, а также в испытании на комфортное вождение, в ходе которого участник должен проехать трассу, не расплескав установленный в салоне стакан с водой. Большинство конкурсантов финишировало так четко, что из емкости не пролилось ни капли.

«Это 51 конкурс профессионального мастерства, - рассказал начальник отдела эксплуатации, заместитель начальника Службы движения Горэлектротранса Роман Сочнев. - 51 год подряд мы его проводим, для нас это уже целая история. Мы проводимся под девизом концепции комплексного развития предприятия «Сохраняя традиции, движемся в будущее» и приветствуем как можно больше новых участников, особенно молодежь, которая только недавно закончила Учебно-курсовой комбинат ГЭТ. На конкурсе все парки представлены одинаковым количеством участников – по три от каждого, итого у нас соревнуются 15 человек. Тройку лучших ожидают денежная премия, ценный подарок и возможность представить предприятие на Всероссийском конкурсе, который пройдет в августе в Чебоксарах. Цель этого года – отбирать водителей троллейбусов на Всероссийский конкурс. Мы даже трассу максимально приблизили к трассе Всероссийского конкурса».

Водители, вошедшие в пятёрку лучших, автоматически получат следующий класс.