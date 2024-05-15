17 и 18 мая Горэлектротранс принимает участие в «ТранспортФесте»

На предпраздничной неделе перед Днём города Петербург встречает V Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». Его ключевыми событиями станут выставка инновационного транспорта и большой ретропарад с участием раритетных трамваев и троллейбусов. В современную трамвайно-троллейбусную экспозицию, которая начнёт работу на Кленовой и Инженерной улицах в пятницу, войдут новые модели электротранспорта с действующих городских маршрутов. В субботу к экспозиции под открытым небом присоединятся знаковые экспонаты ретроколлекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, которые приедут на выставку в составе парадной транспортной колонны. В рамках программы состоится награждение победителей профессионального мастерства водителей троллейбуса-2024 и финалистов II Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» под эгидой МАП ГЭТ и СПб ГУП «Горэлектротранс».

17 мая

17 мая на Манежной площади и Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта. Горэлектротранс представит современный подвижной состав, который поступает в Петербург в рамках программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Все эти модели уже можно встретить на городских маршрутах.

В современную трамвайную экспозицию в этом году войдет трехсекционный вагон «Невский», собранный на Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого, одиночный вагон Усть-Катавского вагоностроительного завода, трехсекционный вагон «Достоевский» производства АО «Уралтрансмаш».

Особенность трамвая «Невский» - наличие двух кабин, что позволяет эксплуатировать эти вагоны на маршрутах без разворотных колец. Именно такие трамваи взяли на себя перевозки по маршруту №30, когда была закрыта на ремонт станция метро «Ладожская». А сейчас их можно встретить на других маршрутах Трамвайных парков №№5 и 7, например, №№ 10, 30, 39, 55.

Односекционный вагон производства Усть-Катавского вагоностроительного завода представляет семейство из 14 таких вагонов, поступивших в Трамвайный парк №5 в конце прошлого года. Контракт на поставку завод исполнил досрочно. Сейчас новинка обслуживает маршруты №№ 21 и 48.

Трехсекционный вагон производства АО «Уралтрансмаш» разработан с учётом характеристик исторического путевого хозяйства Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне. Вагон оборудован интерактивным окном-экраном «Белые ночи» с навигационной, туристической и исторической информацией.

Важное место отведено транспортной истории. Её олицетворяет современная реплика модели ЛМ-33. Оригинальная модель 1933 года разработки сегодня является экспонатом Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, а реплика самого любимого ленинградского трамвая ежедневно служит пассажирам в экскурсионных и познавательных целях: работает на маршруте «Первый туристический» (Т1).

В выставке также запланировано участие абсолютного новичка – односекционного трамвайного вагона Т811. Он должен приехать из Белоруссии специально на выставку. Пассажирам петербургских магистралей этот вагон не знаком. Производство модели началось в 2022 году.

В составе троллейбусной экспозиции троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) будет представлять модель производства «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом»). Такие модели начали поступать в Петербург с 2022 года, всего Горэлектротранс получил 97 таких троллейбусов. От классических они отличаются наличием тяговой аккумуляторной батареи, позволяющей организовать троллейбусное движение там, где отсутствует контактная сеть. С 2017 года в Петербурге развивается маршрутная сеть ТУАХ, сейчас она является крупнейшей в России и состоит из 14 постоянных линий, причем 5 из них организованы в 2023-2024 гг.

Классические троллейбусы будут представлены моделью «Авангард» производства вологодского АО «Транс Альфа». Всего Горэлектротранс получил 166 таких машин. Троллейбус оснащён техническим автономным ходом 250 м, позволяющим ему, в случае необходимости, ненадолго отключиться от контактной сети и, например, объехать препятствие.

18 мая

18 мая уникальные экспонаты Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта проедут по улицам Петербурга в составе праздничной колонны IX Петербургского международного парада ретротранспорта, а также примут участие в выставке под открытым небом на Инженерной улице.

Встречать ретроколонну можно будет на маршруте: ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Дворцовый мост, Невский пр., Суворовский пр., Кирочная ул, Литейный пр., Инженерная ул.

Троллейбусная колонна будет представлена различными троллейбусными «семействами»:

- Из ярославских моделей в колонне проследуют ЯТБ-1 1936 года и его младший брат ЯТБ-2 1938 года, старейшие сохранившиеся в России троллейбусы.

- Самодостаточный и всегда привлекающий внимание послевоенный МТБ-82Д производства Тушинского авиационного завода №82 вновь напомнит ностальгическую мелодию и лирику Булата Окуджавы «Я в синий троллейбус сажусь на ходу…».

- Энгельсская троллейбусная серия будет представлена моделями: ЗиУ-5Г и его модернизированной более вместительной версией с тремя дверьми ЗиУ-9 - самым массовым троллейбусом советской эпохи. Впервые и на параде, и в энгельсском троллейбусном строю будет представлен ТРОЛЗА Оптима-2 2012 года, поступивший в ретроколлекцию ГЭТ из Троллейбусного парка №1. Модель представляет собой удачное сочетание наработанной ранее материально-технической и инженерной базы моделей ЗиУ, которая нашла свое отражение в конструктивно новом кузове. Частично низкопольная ТРОЛЗА Оптима-2 представляет собой переходную модель от старых машин типа ЗиУ-9 (в «Оптиме» используются отдельные узлы и конструктивные решения от ЗиУ-9) к современным низкопольным троллейбусам.

В трамвайной колонне проедут знаковые трамвайные раритеты разных лет. Это и реплика вагона конки №114, и знаменитая «Брешка» - реплика первых английских вагонов «Brush», открывавших движение в Петербурге; и подлинные трамваи блокадных лет – героические МС-1 и МС-2; и реплика легендарной ленинградской модели ЛМ-33; и послевоенный трамвайный поезд «Слон» – ЛМ-ЛП-49; и позднесоветские «Аквариум» ЛМ-68 и «Машка» ЛМ-68М.

Компанию пассажирским вагонам составит единственный в мире грузовой трамвай ГМ-33, абсолютный новичок ретропарада. Трамвай 1940 года производства ленинградского Вагоноремонтного завода №1 (ВАРЗ-1). Построенный как пассажирская модель ЛМ-33, заставший блокаду и послевоенные годы, вагон №4435 несколько раз переезжал из одного парка в другой и, наконец, к 1979 году был переделан в грузовой трамвай ГМ-33. В таком качестве, по воспоминаниям современников, работал в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, пока в 2002 году не оказался в фондах нынешнего ЭВК ГЭТ. В 2024 году после двухлетней реставрации ГМ-33 пополнил выставочную экспозицию в Василеостровском трамвайном парке.

16-19 мая - финал Всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее"

Горэлектротранс совместно с МАП ГЭТ проведут в Петербурге финал Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» в рамках программы «ТранспортФеста». В рамках конкурсных заданий школьники рассказывают , кем работают их родители и в чём заключаются их трудовые обязанности, а также рассуждают о своем профессиональном будущем.

Вместе с петербуржцами видео на конкурс прислали дети транспортников из Калуги, Ижевска, Красноярска, Екатеринбурга, Волгограда, Курска, Севастополя, Набережных Челнов, Краснодара, Омска, Химок, Челябинска, Стерлитамака.

Всего в финале примут участие 40 ребят.