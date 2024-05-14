Сезон ремонта трамвайных путей-2024

В рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в Петербурге активно идет ремонт трамвайных путей. В течение 3 лет с момента старта программы темпы обновления ключевой трамвайной инфраструктуры растут. А применение современных технологий ремонта позволяет увеличить скорость движения, сократить уровень шума и вибрации при проезде трамваев. Курирует эту работу в Горэлектротрансе Служба пути, которая 14 мая встречает свой 86-й день рождения. По случаю этой даты подготовили обзор ремонтных работ, которые проводятся по программе Службы пути, а также собственными силами.

Сегодня эксплуатируемая трамвайная сеть составляет 513 км одиночного пути, в том числе 453 км пути, задействованного в перевозке пассажиров. За 3 года реализации программы развития Горэлектротранса было отремонтировано 63,21 км пути. И ежегодно объемы ремонта только увеличиваются: в 2021 году было отремонтировано 14,1 км пути, в 2022 году – 21,57 км, в 2023 году – 27,54 км.

В прошлом году ремонтные работы коснулись порядка 40 адресов. Так, например, обновление путей было проведено на Старо-Петергофском и Заневском проспектах, улицах Комсомола, Дыбенко и Руставели, улицах Академика Лебедева, Политехнической, Боткинской, Кронштадтской. Масштабный ремонт затронул и Садовую улицу – одну из важнейших магистралей центра Петербурга. В 2023 году отремонтирован протяженный участок от Лермонтовского проспекта до Сенной площади. Работы продолжились и в 2024 году: в планах на этот год завершить ремонт Садовой от Сенной площади до Инженерной улицы. Большое обновление трамвайных путей продолжается и на севере города: завершен ремонт участка пути на пр. Энгельса, в данный момент работы ведутся на проспекте Просвещения, а до конца года планируется отремонтировать пути на проспекте Культуры. Кроме того, ремонт в 2024 году затронет Новочеркасский проспект, Красногвардейскую площадь, Камчатскую и Касимовскую улицы.

Важным направлением работы Горэлектротранса является доступность электрического транспорта для маломобильных пассажиров. И обеспечивает ее не только низкопольный подвижной состав, который продолжает поступать в парки предприятия, но и повышенные посадочные площадки, делающие посадку и высадку пассажиров комфортной и безопасной. В 2023 году на трамвайных путях, расположенных на обособленном полотне, было обустроено 24 повышенные посадочные площадки, в 2024 году планируется обустроить еще 29 таких площадок. При капитальном ремонте трамвайных путей требование на строительство повышенных площадок закладывается Горэлектротрансом в технические условия.