Памятные знаки Горэлектротранса «За восстановление Мариуполя» получили более 70 петербургских транспортников

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась торжественная церемония вручения памятных знаков СПб ГУП «Горэлектротранс» «За восстановление Мариуполя». За активное участие в восстановлении объектов транспортной инфраструктуры в городе-побратиме отмечены сотрудники Комитета по транспорту и его подведомственных организаций: Горэлектротранса, Пассажиравтотранса и Петербургского метрополитена.

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Церемония открылась с награждения старейшего работника Горэлектротранса, специалиста отдела социальной политики предприятия, ветерана Трамвайного парка № 1, жителя блокадного Ленинграда Валентина Кузьминского. 2 мая 2023 года вместе с председателем Комитета защитников и жителей блокадного Ленинграда Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Людмилой Смирновой и председателем правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Еленой Тихомировой он участвовал в торжественном запуске трамвая в Мариуполе. Людмила Смирнова и Елена Тихомирова присоединились к сегодняшней программе в формате видеоприветствия.

Иван Соловей (слева) и Денис Минкин награждают Валентина Кузьминского



Среди награждённых - более 70 представителей самых разных профессий транспортного блока Санкт-Петербурга: водители, энергетики, слесари, электрики, экономисты, юристы, руководители. Все они отмечены за личный вклад и непосредственное участие в организации работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении инфраструктуры города-побратима, в том числе возобновление в этом городе трамвайного движения.

Почётные знаки петербургским транспортникам вручили заместитель председателя Комитета по транспорту Иван Соловей и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Думаю, что никто из вас не претендует на то, что мы там проявляли героизм какой-то. Да, мы не солдаты на передовой, однако свой трудовой долг выполняли и продолжаем выполнять с честью. Вы все достойны гораздо больших наград, однако их, бывает, приходится долго ждать. Поэтому Горэлектротранс выпустил памятный знак: чтобы когда-то, когда ваши дети или внуки зададут вам вопрос, что такое Мариуполь и что вы там делали, вам было о чём рассказать. Я думаю, что для каждой семьи это важно», - обратился к собравшимся Денис Минкин.

Из числа работников Горэлектротранса в ходе торжественной церемонии отмечены 46 человек. Это представители Автобазы, Энергохозяйства, Трамвайного парка № 3, Управления капитального строительства и ремонта, Управления реализации инфраструктурных проектов, Контрольно-ревизионного управления, Финансово-экономического и Правового управлений, бухгалтерии, администрации предприятия. Из них 30 сотрудников награждены памятным знаком, ещё 16 работников ГЭТ получили благодарности.

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