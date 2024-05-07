Трамвай № 62 отправился в праздничный рейс ко Дню Победы

Накануне 9 Мая солисты ансамбля «Купчинские зори» совместно с активистами подростково-молодёжного центра «Фрунзенский» и студентами Санкт-Петербургского государственного института культуры вместе с Горэлектротрансом дарили праздничное настроение пассажирам трамвая № 62. В честь Дня Великой Победы они читали стихи, раздавали георгиевские ленточки и, конечно, все вместе пели любимые военные песни.

Празднично украшенный к 9 Мая трамвай вышел на улицы Купчино в рамках ежегодной акции «Трамвай Победы», проводимой по инициативе подростково-молодёжного досугового центра «Фрунзенский» совместно с Трамвайным парком № 1. В этом году присоединиться к акции смогли пассажиры трамвая № 62, следующего от Малой Балканской улицы до станции метро «Купчино».

Под аккомпанемент гармони участники акции исполнили легендарные военные песни: лиричную «Катюшу», задорную «Смуглянку», трагическую «Эх, дороги…» и, конечно, торжественную и воодушевляющую «День Победы». Студенты университета культуры в форме военных лет прочитали стихи и отрывки из воспоминаний участников Великой Отечественной войны, а молодые волонтёры раздавали всем желающим непременный атрибут праздника – георгиевские ленточки.

Трамвайные и троллейбусные «рейсы Победы» стали доброй традицией. Каждый год в преддверии 9 Мая Горэлектротранс совместно со школьниками, молодёжью и творческими коллективами города организует подобные рейсы в разных районах Петербурга. Так, накануне учащиеся школы № 543 Московского района провели тематическую экскурсию «Трамвай Победы» в трамвае № 29. В течение года ребята подробно изучали историю своего района времен войны, чтобы рассказать пассажирам трамвая немало интересных фактов.

Фото: Подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский»