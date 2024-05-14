Путейцы Горэлектротранса: 86 лет на посту

14 мая день рождения у Службы пути Горэлектротранса, которая отвечает за обслуживание трамвайных путей, обеспечивая плавный и быстрый ход трамваев на линии. Труженики Службы пути находятся на посту 24 часа в сутки. Ведь на путевые работы зачастую есть только ночное время в промежутке между линейным трамвайным движением.

Специалисты, обслуживающие и ремонтирующие пути, появились в Петербурге ещё с открытия конно-железной дороги, в 1863 году. Но официально Служба пути ГЭТ сформировалась лишь 86 лет назад - после постановления Президиума Ленинградского городского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов.

На сегодняшний день в ведении Службы пути находится 513 километров одиночного пути, в том числе 453 километра пассажирских трамвайных линий. Протяжённость обособленного полотна составляет 214,6 километра. Также путевое хозяйство насчитывает 1231 стрелочный перевод, 5 линейных дистанций, дистанцию капитальных работ, цех по ремонту специального подвижного состава и участок сигнализации, централизации и блокировки.

Особое внимание в Горэлектротрансе уделяется обновлению инфраструктуры, ведь для современного подвижного состава необходимы новые условия эксплуатации. Так, на 2024 год запланировано обновление 24,2 км трамвайных путей. На текущий момент из них отремонтировано уже 12,3 км.