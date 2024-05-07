Студенты Учебно-курсового комбината рассказали на Пискарёвском кладбище о героях в своей семье

«Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты». Братские могилы в одноимённой песне Владимира Высоцкого не имеют конкретного адреса: эти строки можно отнести к любому захоронению времён Великой Отечественной войны, где обрели вечный покой безымянные воины, работники тыла и мирные жители. Скорбным воплощением этого собирательного образа является и Пискарёвское мемориальное кладбище, куда работники Горэлектротранса приходят в памятные даты, чтобы почтить подвиг ленинградцев и своих коллег – работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ). В преддверии Дня Великой Победы здесь прозвучали рассказы о героях, память о которых передаётся в семьях из поколения в поколение.

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Участие в торжественно-траурной церемонии приняли представители администрации СПб ГУП «Горэлектротранс», Первичной профсоюзной организации предприятия, Совета ветеранов, студенты Учебно-курсового комбината. Из числа блокадников памяти павших пришли поклониться заслуженные работники Троллейбусного парка № 1 Нина Фещенко и Анатолий Колобов, а также старейший работник Горэлектротранса, специалист отдела социальной политики, ветеран Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский.

Делегация Горэлектротранса возложила цветы к подножию монумента «Мать-Родина», а затем прошла к стеле на Аллее Памяти, посвящённой подвигу работников ТТУЛ. Валентин Кузьминский поделился своими воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде и о том, какое место в этих воспоминаниях занимает блокадный трамвай.

Валентин Кузьминский

Также перед будущими коллегами выступили студенты Учебно-курсового комбината, осваивающие профессию водителя трамвая. Анатолий Никулин прочёл пронзительные строки из песни собственного сочинения, на которую его вдохновили фронтовые письма прадеда, погибшего в Великую Отечественную войну. Анастасия Лионель рассказала, что её дедушка пережил блокаду, затем воевал на Халхин-Голе. Бабушка партизанила под Ленинградом, а после войны пришла работать кондуктором в трамвайный парк им. Леонова. Именно её мечту – стать вагоновожатой – исполняет сейчас внучка. «Если бы не было трамвая – не было бы света в нашей жизни!» - обратилась к собравшимся Анастасия и заверила, что новое поколение трамвайщиков постарается быть достойным памяти героев-транспортников.

Анатолий Никулин Анастасия Лионель

Здесь же, у стелы работникам ТТУЛ, заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова по традиции передала учащимся Корпоративного учебного центра книгу «Фронтовой трамвай», написанную начальником Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаилом Сорокой - чтобы будущие водители прониклись великими страницами истории предприятия, на котором им вскоре предстоит работать.