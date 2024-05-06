В Горэлектротрансе оценят подготовку линейного персонала к взаимодействию с маломобильными пассажирами

Экспертный совет петербургского Горэлектротранса по вопросам повышения доступности среды на транспорте в рамках объявленного директором предприятия Денисом Минкиным Года содействия людям с ограниченными возможностями провёл рабочую встречу с представителями маломобильных групп населения. Совещание под председательством главного инженера предприятия Константина Шостака состоялось в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, подчеркнув тем самым доступность площадок Горэлектротранса.

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Участие во встрече приняли представители СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда», РООИ «Свет Феникса», АНО «СИРИН», АНО «Центр социокультурных практик «Большие возможности», ООО НПО СЗЦ «Симаргл», ООО «Говорящий город», ООО «ГК «Спецтехноприбор».

Главный инженер предприятия Константин Шостак проинформировал участников встречи, что повышение уровня доступности электрического транспорта для маломобильных категорий граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности ГЭТ. В рамках Года содействия людям с ограниченными возможностями разработан план мероприятий, для реализации которых создан Экспертный совет. Работа совета ведётся совместно с представителями маломобильных групп населения.

«На сегодняшний день у нас 100 процентов троллейбусов являются низкопольными и, соответственно, полностью доступны для лиц с ограниченными возможностями. Работы по обновлению парка трамваев также ведутся, это очень важная задача, она выполняется. Доля низкопольных трамваев составляет на данный момент 62 % от общего парка подвижного состава трамвая. Все низкопольные вагоны, как и троллейбусы, тоже оснащены аппарелями», - рассказал Константин Шостак.

Также главный инженер Горэлектротранса проинформировал, что на всём пассажирском подвижном составе установлена система «Говорящий город», обеспечивающая коммуникацию между маломобильным пассажиром и водителем транспортного средства. При этом 227 единиц трамваев и 497 единиц троллейбусов работает не только с абонентским устройством «Ориентир», но и со специальным приложением на смартфоне. По мере обновления подвижного состава к концу 2028 года Горэлектротранс планирует обеспечить на всём подвижном составе возможность поддержки мобильного приложения. Для доработки функционала системы создана специальная рабочая группа из состава представителей Горэлектротранса и общественных организаций.

Участники рабочей встречи также поинтересовались, обязаны ли водители на бескондукторных маршрутах оказывать помощь инвалидам в оплате проезда. Представители ГЭТ пояснили, что водители проходят ежемесячные инструктажи в парках, на которых до них доводят информацию о взаимодействии и оказании помощи особенным пассажирам. А в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса проводятся соответствующие занятия с привлечением профильных общественных организаций. Общественники предложили дополнить эти занятия видеороликами, демонстрирующими правильные действия по оказанию помощи различным группам людей с ограниченными возможностями. Также на совещании решено провести проверки знаний линейным персоналом методических рекомендаций по взаимодействию водителей и кондукторов с маломобильными пассажирами.

Представители Горэлектротранса выслушали ряд других пожеланий представителей общественных организаций относительно транспортного обслуживания инвалидов, эти вопросы будут обсуждаться в рабочем порядке профильными специалистами.

Также в рамках встречи состоялось награждение работников ГЭТ Алеси Суховьёвой и Ивана Бакаидова, которые стали золотыми призёрами IX Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сотрудники Горэлектротранса выдержали серьёзнейшую конкуренцию: участниками чемпионата были более 1000 человек, в их числе школьники, студенты и специалисты предприятий.

Иван Бакаидов Алеся Суховьёва

В завершение рабочей встречи сотрудники ЭВК провели для участников совещания экскурсию и ознакомили с историей городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.