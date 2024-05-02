Денис Минкин рассказал на международной конференции о взаимодействии петербургского Горэлектротранса и МЧС

Международная научно-практическая конференция «Безопасность городов с развитием электрического транспорта» открылась 2 мая на базе «Политехник» Санкт-Петербургского политехнического университета в посёлке Новомихайловский. Конференция стала площадкой для научной дискуссии специалистов-практиков транспортной отрасли, производителей подвижного состава, исследователей, учёных, представителей органов власти и профильных министерств.

В приветственном слове член организационного комитета конференции, директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), доктор технических наук, профессор Денис Минкин рассказал, что вопросы безопасности на транспорте являются для предприятия одними из приоритетных. Заключено соглашение и подписан план совместных мероприятий с Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России.

Среди основных направлений работы – формирование культуры поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте и отработка навыков взаимодействия с помощью совместных учений с участием работников Горэлектротранса и курсантов университета ГПС МЧС РФ. В ходе этих учений работники линейных бригад ГЭТ обучаются правильным действиям при возгорании на подвижном составе, а сотрудники МЧС тушат экспериментальные возгорания электротранспорта в условиях полигона. Особое внимание уделено развитию учебно-тренировочного полигона и испытательной базы для разработки и внедрения новых технологий в области безопасности на транспорте.

Также с приветственным словом к участникам конференции обратились генеральный секретарь Международной организации гражданской защиты (МОГО) Нжупуо Яп Мариату, начальник Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Иван Полевода и исполнительный директор Ассоциации развития технологий развития систем накопления электроэнергии, директор по взаимодействию с органами власти ООО «Рэнера» Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» Илья Белавинцев.

Организационный комитет конференции возглавили ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк.

Конференция продлится до 4 мая. В рамках деловой программы заместитель начальника Службы подвижного состава петербургского Горэлектротранса Евгений Цуканков выступит с докладом о мерах безопасности при проведении обслуживания и ремонта тяговых аккумуляторных батарей троллейбусов с увеличенным автономным ходом.