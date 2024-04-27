«Петербургские магистрали»: вышел в свет апрельский номер газеты

Всем городом в Петербурге встретили 82-ю годовщину пуска блокадного трамвая: торжественно-памятные акции прошли у памятника Блокадному трамваю, на Стрельнинской трамвайной линии, на Пискарёвском мемориальном кладбище и в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Среди других крупных апрельских событий – большой субботний день открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате и лидерство сотрудников ГЭТ в чемпионате «Абилимпикс». ДОЛ «Зарница», в год своего 70-летия, готовится к юбилейному летнему сезону, а труженики ГЭТ - к санаторно-курортному лечению, организуемому предприятием.

К торжественно-памятной программе в память о ленинградских транспортниках и пуске блокадного трамвая 15 апреля 1942 года присоединились Пассажиравтотранс, Военный Оркестр штаба Ленинградского военного округа, Музей Оранэлы, дети сотрудников Горэлектротранса и учащиеся 4 школ Московского района - №№ 543, 355, 362 и Морской школы. Уникальным участником программы стал новый блокадный экспонат – вагон № 4435 1940 года выпуска.

Олеся Суховьёва и Иван Бакаидов вернулись золотыми призёрами с IX Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сотрудники ГЭТ выдержали серьёзнейшую конкуренцию: участниками чемпионата стали более 1000 человек, в их числе школьники, студенты и специалисты предприятий.

Первый субботний День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса на тему «Фокус на рабочие специальности» посетили почти 90 гостей. Среди них – даже действующие работники предприятия и дети разного возраста, уже задумавшиеся о карьере в ГЭТ.

Продолжается работа по организации санаторно-курортного лечения для работников, полностью оплачиваемого предприятием. Отдохнуть и поправить своё здоровье можно уже с весны. Рассказываем, где можно пройти лечение в 2024 году, и как правильно оформить путёвку.

ДОЛ «Зарница» готовится 70-летнему юбилею. Какие бы ни были времена, ведомственный лагерь ГЭТ всегда предоставлял детям работников предприятия возможность для интересного и здорового летнего отдыха. А в 2022 году после масштабной реконструкции ДОЛ стал всесезонным. О предстоящем летнем сезоне поговорили с директором ДОЛ «Зарница» Дмитрием Лебедевым.

Водитель Трамвайного парка № 3 Сергей Старцев подготовил путевой отчёт с парада ретротранспорта, приуроченного к 125-летию московского трамвая. С Сергеем на страницах нашего издания наши читатели «побывали» уже более чем в 10 городах. На очереди – вновь Москва.

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