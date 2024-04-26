Изменения в организации движения в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы

30 апреля, 5 и 8 мая



Репетиция Парада Победы

В связи с репетициями торжественного парада войск, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы:

30 апреля с 14:00 до 18:30;

с 14:00 до 18:30; 5 мая с 07:00 до 12:30;

с 07:00 до 12:30; 8 мая с 12:00 до 13:30.

Троллейбусы следуют:

№1:

от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

№5:



- 30 апреля с 14:00 до 18:30, 8 мая с 12:00 до 13:30: от к/ст "ул.Маршала Тухачевского" по ул.Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр.Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст "пр.Бакунина"



- 5 мая с начала движения до 12:30: движение закрыто.





№7:

- 30 апреля с 14:00 до 18:30 и 5 мая с 07:00 до 12:30: от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр.Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до к/ст "Новгородская ул."

- 8 мая с 12:00 до 13:30: от к/ст "Таллинская ул." по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр.Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.) до к/ст "пр.Бакунина" (с учетом закрытия Новгородской ул.).

№10:



Движение по двум трассам

- 30 апреля с 14:00 до 18:30 и 5 мая с 07:00 до 12:30

Трасса №1: от к/ст "Таллинская ул." по ул.Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр.Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до к/ст "Новгородская ул."

Трасса №2: от к/ст "ул.Кораблестроителей" по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр.П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст"Новоладожская ул."

- 8 мая с 12:00 до 13:30

Трасса №1: от к/ст "Таллинская ул." по ул.Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр.Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.) до к/ст "пр.Бакунина" (с учетом закрытия Новгородской ул.)

Трасса №2: от к/ст "ул.Кораблестроителей" по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр.П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст"Новоладожская ул."

№11:

Движение по двум трассам

- 30 апреля, 5 и 8 мая

Трасса №1: от к/ст "ул.Кораблестроителей" по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, пер.Талалихина, пер.Нестерова, Съезжинской ул.(обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Съезжинская ул."

Трасса №2: от к/ст "Таллинская ул." по ул.Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

№17:



- 30 апреля, 5 и 8 мая: от к/ст "ул.Костюшко" по действующей трассе до М.Морской ул., далее по М.Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл.Труда, ул.Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст "Конногвардейский бульвар" (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул.Якубовича)

№22:

30 апреля, 5 и 8 мая: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст "Тульская ул."

Мероприятия 8 мая

В связи с проведением торжественно-траурного мероприятия у памятника маршалу Советского Союза Л.А.Говорову 8 мая с 12:00 до 13:15 закрывается трамвайное движение по пл. Стачек.

Трамваи следуют:

№16: от к/ст "Карбюраторный завод" по действующей трассе до к/ст "пл.Тургенева"