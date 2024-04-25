За 1 квартал 2024 года контролеры Горэлектротранса проверили свыше 4 млн пассажиров

Контролеры СПб ГУП «Горэлектротранс» работают на трамвайных и троллейбусных маршрутах города в целях проверки корректности оплаты проезда и напоминания пассажирам о необходимости своевременно его оплачивать. Данная услуга направлена на поддержание порядка в электрическом транспорте, а бригады контролеров носят яркое название, отсылающее к известной киновселенной Тимура Бекмамбетова – «Дневной дозор». Эта надпись размещена на сигнальных жилетах контролеров, чтобы отличить реальную проверку от ложной, вызвать улыбку у пассажиров и настроить всех участников на дружелюбную коммуникацию.

За 1 квартал 2024 года было проведено 259 проверок и охвачено контролем более 4 млн пассажиров. Проверки прошли на 27 трамвайных и 35 троллейбусных маршрутах. За это время было выявлено только 5% безбилетников, что говорит о высокой ответственности пассажиров и их платежной самодисциплине.

Напоминаем, что для менее ответственных пассажиров за безбилетный проезд предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Все контролеры имеют при себе служебное удостоверение. Всего на линиях работает около 200 контролеров.



