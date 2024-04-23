Горэлектротранс заключил 15 договоров о целевой подготовке со студентами Академии транспортных технологий

Начальник сектора по развитию и обучению персонала ГЭТ Светлана Пашковская приняла участие в городском заседании дискуссионного клуба «Профессиональный ответ». В рамках круглого стола «Актуальные вопросы взаимодействия академии и социальных партнёров при подготовке профессиональных кадров» она рассказала о непрерывном и продуктивном сотрудничестве Горэлектротранса с Академией транспортных технологий Петербурга по вопросам трудоустройства выпускников.

«В рамках соглашения о сотрудничестве с Академией мы ведём профориентационную работу со студентами. На 1 курсе ребят традиционно приглашают в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, чтобы познакомить их с историей развития городского электрического транспорта, а на 3 курсе им предлагается заключить договор о целевой подготовке», - рассказала Светлана Пашковская в ходе доклада «Новые формы социального партнёрства как механизм развития качества подготовки кадров».

Студентов 3 курса знакомят с работой трамвайных и троллейбусных парков Горэлектротранса, где ребята могут узнать о нюансах своих будущих профессий и преимуществах работы на предприятии. Бонусы предусмотрены как для студентов-«целевиков», так и для всех молодых специалистов, трудоустроенных в ГЭТ.

Помимо гарантированного трудоустройства договор о целевой подготовке предусматривает предоставление места для прохождения оплачиваемой производственной практики, старшекурсникам оказывают помощь с выбором темы для дипломной работы. Кроме этого, на время обучения ребятам полагаются материальные выплаты к стипендии в зависимости от успеваемости, компенсация стоимости студенческого проездного билета, бесплатные комплексные обеды.

Всем молодым сотрудникам, недавним выпускникам учебных заведений, после приёма на работу предоставляют возможность поступления в кадровый резерв предприятия для дальнейшего трудоустройства на руководящие должности, возможность вступления в Профсоюз и Молодёжный совет ГЭТ. Желающие могут стать частью активной корпоративной жизни – участвовать в творческих и спортивных мероприятиях.

Начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская отметила, что благодаря непрерывному взаимодействию Управления по персоналу ГЭТ с Академией транспортных технологий в этом учебном году со студентами было заключено 15 договоров о целевой подготовке по разным специальностям, востребованным на предприятии.