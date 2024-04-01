Дети сотрудников Горэлектротранса вышли в финал фестиваля «Транспорт: будущее»

Опубликован список финалистов номинации «Трудовые династии» Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее». Дети из транспортных династий петербургского Горэлектротранса, которые прислали видеоролики о своих семьях, вышли в финал. Участники рассказали, кем работают их родители и в чём заключаются их трудовые обязанности, а также поделились мыслями о своем профессиональном будущем. Вместе с петербуржцами конкурсные видео прислали дети транспортников из Калуги, Ижевска, Красноярска, Екатеринбурга, Волгограда, Курска, Севастополя, Набережных Челнов, Краснодара, Омска, Химок, Челябинска, Стерлитамака.

Дети сотрудников Горэлектротранса старались рассказать о своих транспортных династиях с фантазией: сочиняли рифмы, составляли слайдшоу, исследовали историю электротранспорта. При этом видеовизитку нужно было уместить в одну минуту.

Первым участником детфеста в этом году стали сестры Алиса и Тафа Канцелярчик, дочки помощника директора Трамвайного парка №8 Вадима Канцелярчика. Они прислали сразу два видео, одно из которых посвятили любопытному исследованию истории Стрельнинской трамвайной линии, которую обслуживают трамваи 36-го маршрута.

Ещё один участник от Трамвайного парка №8 – Данила Матвеев, представитель династии водителей трамвая. Данила с особой теплотой рассказывает о месте работы своих родных, сопровождая рассказ трогательными поэтическими строками: «Трамвайный парк 8 - для нас целый дом. Все близкие люди работают в нём».

Продолжает рассказ о трудовых династиях Трамвайного парка №8 сын водителя трамвая Анастасии Добрыниной Артём Добрынин. Его транспортную династию возглавляет прабабушка, водительский стаж у бабушки и дедушки на двоих без малого 60 лет, водители мама и папа тоже познакомились на работе. Артем снимает свою видеовизитку у памятника Блокадному трамваю и делится фотоснимками своей транспортной семьи.

За троллейбусный транспорт в своей видеовизитке отвечает сын водителей Троллейбусного парка №3 Лев Копылов. Он делится забавной привычкой своих «домашних» называть маму «Адмиральшей» - за её любовь работать на соответствующей модели троллейбуса. Лев увлекается рисованием и констатирует, что троллейбусы и трамваи на его рисунках получаются всё лучше и лучше.

Сын главного инженера СПб ГУП «Горэлектротранс» Константина Шостака, Илья Шостак, рассказал, что хочет во всём быть похожим на папу и маму, поэтому в будущем тоже планирует работать транспортником.

Неизменно активные и улыбчивые дети начальника Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Сергея Торопова, Александр и София Тороповы, представили образный рассказ о работе АВС. «Папа, как настоящий доктор, он лечит трамваи», - объяснила София Торопова.

Дочь ведущего специалиста по безопасности движения Дмитрия Невинского Леона Елгина во время отдыха в ДОЛ «Зарница» побывала в тренажерном классе Учебно-курсового комбината ГЭТ. Для своей видеовизитки она использовала кадры из кабины трамвайного тренажера. В видео Леона предполагает, как будет выглядеть рабочее место водителя электротранспорта, если весь подвижной состав перейдёт под управление искусственным интеллектом.

Сын заместителя начальника отдела модернизации оборудования и внедрения перспективных систем Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Анастасии Шептяковой Кирилл Шептяков рассказал о работе папы и мамы. Еще одним героем видео выступила харизматичная кошка Сима, которая пожелала быть в кадре во время записи видеовизитки. Кирилл мечтает водить трамвай, а также рассуждает на тему повышения безопасности транспорта. В ещё одной номинации «Юные новаторы» он предложил во время посадки-высадки пассажиров отображать на асфальте проекцию красной стены с идущим человечком, чтобы автомобилисты были заранее предупреждены о появлении пешеходов на проезжей части.

Поздравляем конкурсантов петербургского Горэлектротранса с выходом в финал, желаем успехов в окончании учебного года и приятных майских транспортных прогулок во время экскурсионно-профориентационной программы Детфеста.

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