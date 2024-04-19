Сотрудники ГЭТ завоевали две золотые медали на чемпионате «Абилимпикс»

Олеся Суховьёва (сидит в первом ряду справа)

Повышение качества доступной среды на транспорте – одно из ключевых направлений повседневной деятельности СПб ГУП «Горэлектротранс». А 2024 год объявлен в петербургском Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями. Одним из мероприятий в рамках его программы стало участие сборной СПб ГУП «Горэлектротранс» в составе четырех человек в IX Региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Олеся Суховьёва и Иван Бакаидов из сборной ГЭТ стали победителями – каждый в своей компетенции. Сегодня им вручили золотые медали чемпионов.

Чемпионат «Абилимпикс», проводимый с 9 по 19 апреля в Петербурге, в этом году проходит в новом масштабном формате: по 46 основным и 49 региональным компетенциям. Его участникам стали более 1000 человек, в том числе школьники, студенты и специалисты предприятий.

Оператором чемпионата выступил Охтинский колледж, с которым Горэлектротранс ведёт активное сотрудничество, причём не только в качестве участника конкурса, но и как работодатель: конкурсанты могут найти себе профессию в ГЭТ, исходя из своих возможностей и потребностей. Ведь одна из целей конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» - содействие трудоустройству людей с инвалидностью.

СПб ГУП «Горэлектротранс» на соревнованиях по отдельным компетенциям представляла команда под общим руководством директора ДОЛ «Зарница» Дмитрия Лебедева в составе ведущего юрисконсульта правового управления Максима Митина, помощника директора Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка по развитию производственной системы Олеси Суховьёвой, эксперта по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения Управления информационных технологий и интеллектуальных систем (УИТиИС) Ивана Бакаидова.

Представители сборной ГЭТ выполняли задания профессионального уровня в рамках двух компетенций: «Разработчики виртуальной и дополненной реальности» и «Креативные индустрии, дизайн, ногтевой сервис».

Участникам первой компетенции предстояло разработать программный продукт, написать код, провести аналитику данных. В рамках второй - необходимо было создать образ и дизайн объекта, используя стилистические приёмы. Представители сборной СПб ГУП «Горэлектротранс» стали безоговорочными лидерами этих компетенций.

Иван Бакаидов занял первое место в компетенции «Разработчики виртуальной и дополненной реальности», а Олеся Суховьёва победила в компетенции «Креативные индустрии, дизайн, ногтевой сервис».

Иван Бакаидов (второй справа)

«Конкурсное задание было крайне интересным, необходимо было в краткие сроки разработать приложение дополнительной реальности. Я сделал приложение быстрее всех, теперь я – чемпион!», - делится радостью эксперт по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения УИТиИС СПб ГУП «Горэлектротранс», победитель в компетенции «Разработчики виртуальной и дополненной реальности» Иван Бакаидов.

Сотрудники Горэлектротранса выдержали серьёзную конкуренцию: в каждой компетенции соревновались по 20 человек. Во всех группах определили всего пять лидеров и трёх призёров.

«Замечательная площадка, которая дарит людям второй шанс, вторую жизнь где можно снова «пойти в школу», почувствовать себя юным, полным сил, открытым для всего нового. Таким искалеченным физически и психически ребятам как я это даёт надежду и возможность заново поверить в себя», - рассказывает об опыте участия в Чемпионате помощник директора Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка по развитию производственной системы, победитель в компетенции «Креативные индустрии, дизайн, ногтевой сервис» Олеся Суховьёва.

Торжественная церемония награждения победителей чемпионата «Абилимпикс» состоялась 19 апреля. Золотые медали в 46 компетенциях получили всего 42 специалиста разных предприятий города.

«Участие в чемпионате - это повод нам всем стать чуточку лучше, вырасти над собой и получить новые навыки. Выполняя задачу директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Юрьевича Минкина, мы хотели рассказать о нашем предприятии всему региону, показать, какие тут работают уникальные люди и как много времени и внимания уделяется работе с маломобильными гражданами. Мы ехали не за медалями, мы ехали, чтобы сделать жизнь наших сотрудников ярче и интереснее, дать возможность реализовать свои творческие и профессиональные компетенции, ведь человеческий потенциал – это главная ценность Горэлектротранса!», - отметил руководитель сборной СПб ГУП «Горэлектротранс» на Чемпионате, директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

По словам представителей сборной СПб ГУП «Горэлектротранс», занять первые места в Чемпионате «Абилимпикс» им помог опыт работы на предприятии, а также огромная и безусловная поддержка коллег.