Студентам продемонстрировали производственный процесс Троллейбусного парка №3

Серия студенческих экскурсий по петербургскому Горэлектротрансу продолжилась в Троллейбусном парке №3. Гостями парка стали студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Для будущих специалистов в сфере техносферной безопасности организовали профтур с обзором производственных помещений. Встреча состоялась в рамках взаимодействия Управления по персоналу с учебными заведениями города.

В начале экскурсии ребят познакомили с историей и структурой обособленного подразделения ГЭТ. Главный инженер Троллейбусного парка №3 Владимир Гонтарь рассказал студентам об эксплуатируемых моделях троллейбусов и маршрутах, обслуживаемых парком. Сотрудники продемонстрировали ребятам, как по окончании рабочей смены подвижной состав попадает в цех по ремонту и обслуживанию и приезжает на мойку. Далее студентам показали участок главного механика, агрегатно-заготовительный, электроучасток, слесарно-механический и шиномонтажный участки.

Студенты проявили заинтересованность в работе на предприятии и задавали много вопросов во время экскурсии. Подробнее поговорили о процессе организации выпуска подвижного состава на линию, о порядке взаимодействия эксплуатационных, диспетчерских и ремонтных служб во время задержек по графику и пробок на дороге.

С профессиональной точки зрения гостей интересовали вопросы организации сбора и утилизации отходов, отработанных аккумуляторов и старых шин, а также вопросы санитарно-бытового обслуживания – как обустроены места отдыха и приёма пищи для сотрудников парка.

В ответ на вопросы об условиях труда, будущим специалистам рассказали о передвижных фильтровентиляционных установках, которые обеспечивают локальное удаление и фильтрацию сварочных аэрозолей и пыли как на нестационарных, так и на постоянных рабочих местах.

В конце экскурсии студентов СПБГУПТД пригласили на производственную практику в Горэлектротранс.