Школьники пришли с профессиональным туром в Троллейбусный парк №6

На этой неделе в Троллейбусный парк №6 приехали ученики 8-9 классов Специальной общеобразовательной школы №2. Знакомство с профессиями Горэлектротранса для них организовали представители Агентства занятости населения Приморского района. Знакомство с отраслью ГЭТ началось уже в пути: школьников на экскурсию в парк вез троллейбус с увеличенным автономным ходом.

В начале встречи юным гостям показали видеоролики о предприятии и профессии водитель троллейбуса. Также школьникам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения на предстоящих летних каникулах – им продемонстрировали видео о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности, в том числе на популярных среди молодёжи электросамокатах.

Перед началом основной части профессионального тура по территории парка специалисты по охране труда ГЭТ раздали ребятам специальные жилеты, чтобы дети были заметны издалека и находились в безопасности.

Подросткам подробно рассказали о нюансах профессии водителя. Им показали, с чего начинается утро транспортников. Как настоящие сотрудники ГЭТ, школьники прошли все ежедневные процедуры допуска для работы на троллейбусах: медосмотр, проверку на алкотестере, сбор сумки водителя. А в качестве более основательного знакомства с техникой, ребята побывали в ремзоне парка, увидели, как готовят троллейбусы перед выпуском на линию и узнали, как организован процесс осмотра крышевого оборудования.

«Было заметно, что дети заинтересовались работой на предприятии. Любознательные гости задавали нам вопросы о работе различных маршрутов, обслуживаемых парком, о свойствах токоприёмника, интересовались уровнем заработной платы водителя троллейбуса», - рассказал директор Троллейбусного парка №6 Олег Ипполитов.

В завершение экскурсии все желающие сфотографировались за рулём троллейбуса. Сотрудники парка подарили гостям раскраски «Алфавит электротранспорта» на память о транспортной экскурсии.