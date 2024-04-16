Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ

По случаю 82-й годовщины пуска блокадного трамвая в осажденном Ленинграде Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ показал новый экспонат - вагон ЛМ-33 1940 года, построенный на ленинградском ВАРЗ-1. Трамвай застал блокаду, а в послевоенные годы после завершения эксплуатации в качестве пассажирского вагона был переоборудован под грузовой. Сегодня он вошёл в состав праздничной трамвайной колонны военной эпохи, которая проехала по Петербургу в память о подвиге ленинградских трамвайщиков. После возложения цветов к мемориальной доске у Василеостровского трамвайного парка и открытия выставки «Трамвай и город» в торжественно-памятный рейс до Финляндского вокзала отправились вагоны МС-4, реплика ЛМ-33 и грузовой ЛМ-33. Во время памятного рейса Российское общество «Знание» организовало трамвайную лекцию «Кабель жизни».

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В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта (ЭВК ГЭТ) вспоминали о роли трамвая в блокадном Ленинграде. Помимо пассажирских и санитарных вагонов в городе работали грузовые трамвайные поезда. Они привлекались к эвакуации жителей районов, приближенных к линии фронта; для заготовки дров, подвозки сырья и материалов для промышленных предприятий, расчистки города от снега и мусора, строительства оборонительных сооружений, а также участвовали в перевозке «Кабеля жизни» от завода «Севкабель» к железной дороге.

Об истории ленинградского грузового трамвая и «Кабеле жизни» говорили сегодня по случаю презентации нового экспоната ЭВК ГЭТ – экспозицию пополнил единственный в мире грузовой трамвай ЛМ-33 (специфическое наименование ГМ-33). Построенный как пассажирский в 1940 году, заставший блокаду и послевоенные годы, вагон №4435 несколько раз переезжал из одного парка в другой и, наконец, к 1979 году был переделан в грузовой вагон. В таком качестве, по воспоминаниям современников, работал в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, пока в 2002 году не оказался в фондах нынешнего ЭВК ГЭТ. В 2024 году к годовщине пуска блокадного трамвая ЭВК ГЭТ завершил реставрацию нового экспоната.

«Реставрация старой техники – это всегда непредсказуемо. До конца сложно сказать, с какими проблемами придется столкнуться, но мы научились эти проблемы преодолевать и доводить технику до оригинального и работоспособного состояния. Мастера пользуются фотографиями и архивными документами, чтобы обеспечить вагону подлинный исторический вид. Иногда приходится восстанавливать старые запчасти, а некоторые - нужно изготовить заново. Тем не менее, рама и основные составляющие вагона - остаются в оригинале. Для вагона 1940 года постройки крайне актуально было укрепить раму, исключив её подвижность на ходу», - рассказывает начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев.

Примечательно, что первые вагоны ЛМ-33, разработанные командой выпускника ЛИИЖТа, молодого конструктора Дмитрия Ивановича Кондратьева были собраны на площадке нынешнего Василеостровского трамвайного парка (тогда – трампарка им. А.П.Леонова). Впоследствии серийно эти вагоны выпускал новый ленинградский трамвайный завод ВАРЗ-1. Причем завод выпускал вагоны ЛМ-33 только для Ленинграда.

Участие в первом рейсе нового экспоната в составе ретроколонны приняли реконструкторы из проекта «Рекон СПб», Молодежный совет межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения, Совет ветеранов ГЭТ. Для памятного рейса Российское общество «Знание» организовало трамвайную лекцию «Кабель жизни». Директор петербургского филиала общества «Знание» Анна Волкова рассказала о важности сохранения исторической памяти, а Татьяна Косоурова, дочь проектировщика прокладки высоковольтного кабеля Никодима Сергеевича Туманова, раскрыла уникальные подробности этой сложной операции и об участии в ней ее отца.

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