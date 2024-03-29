На Пискаревском мемориале почтили память ленинградских транспортников

15 апреля 1942 года на улицы осажденного Ленинграда после четырехмесячного перерыва вернулся пассажирский трамвай. В день 82-й годовщины пуска блокадного трамвая на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно акция в память о ленинградских транспортниках: работниках Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) и воинах-автомобилистах. Участие в торжественно-памятной программе приняли депутат ЗакСа Алексей Цивилев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. Школьники принесли на акцию памяти трамвай из живых цветов.

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Вместе с официальными лицами, ветеранами, нынешними и будущими работниками транспортных предприятий почтить память ленинградских транспортников пришли школьники. Они взяли на себя основную организацию памятной программы, подготовили постановку со стихотворениями и выступлениями. Также дети принесли на Пискаревское мемориальное кладбище трамвай, выполненный из живых цветов. Таким символичным образом они показали роль живого трамвая в осажденном Ленинграде.

В памятной акции при поддержке Горэлектротранса и Пассажиравтотранса приняли участие 160 детей сразу из четырех школ Московского района: №№ 543, 355, 362 и Морская школа. Также неизменными участниками церемонии возложения цветов стали учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ, колледжа «Звездный» и «Волонтёры Победы».

Школьники и транспортная молодежь прошли в составе торжественной колонны, которую возглавила рота почётного караула - воспитанники кадетских классов.

Шествие колонны традиционно началось от Вечного огня. Во время движения по главной аллее Пискарёвского кладбища звучала трансляция о подвигах жителей блокадного Ленинграда, о трудностях того времени и стойкости людей, которые нашли в себе силы и мужество жить и работать в условиях осаждённого города. У монумента «Мать-Родина» делегация почтила память транспортников минутой молчания, после чего к нему были возложены цветы и венки, а учащиеся школы № 543 исполнили песни и прочли стихотворения военных лет.



«Я хочу сказать спасибо, что вы пришли сегодня. Несмотря на холод, дождь, тяжелую погоду стоите здесь и думаете: «Почему это произошло? Когда и как получилось, что полмиллиона человек лежит сейчас здесь под землей». Подумайте и повспоминайте своих близких. Сегодня трамвайная годовщина, но мне очень приятно, что также, как и во время войны, сегодня мы с нашими коллегами из Пассажиравтотранса, с автобусниками, плечом к плечу работаем на пользу города. И тогда так было: трамвайщики служили в Ленинграде, автобусники - на Дороге жизни, по льду, с риском для жизни возили людей, эвакуировали отсюда», - обратился к участникам торжественно-памятной программы директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Затем колонна проследовала на Аллею Памяти, к мемориальным плитам работникам ТТУЛ и воинам-автомобилистам, погибшим в период блокады Ленинграда и на фронтах Великой Отечественной войны. У мемориалов в почетном карауле стояли школьники. Здесь они представили ещё одну литературно-музыкальную композицию «Блокадный трамвай». Свой живой трамвай из живых цветов школьники оставили у мемориальной плиты работникам ТТУЛ, подчеркивая этим связь поколений и память о роли блокадного трамвая, сохранявшего жизни и приближавшего Победу.

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