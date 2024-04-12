Студенты СПГУПТД познакомились с работой Трамвайного парка №8

10 апреля в Трамвайном парке №8 встречали студентов Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Экскурсию с обзором производственных помещений провели для учащихся по специальности «Техносферная безопасность». Программа посещения для студентов была организована в рамках взаимодействия Управления по персоналу с учебными заведениями Санкт-Петербурга.

Трамвайный парк №8 ведет свою историю с 1916 года, тогда транспортный объект открылся как Княжевское депо, построенный для обслуживания Ораниенбаумской электрической линии. Проектом предполагалось электрифицировать железнодорожные пути вплоть до Ораниенбаума, однако сначала запустили движение по городскому участку линии, затем электрификация дошла до Стрельны. Когда впоследствии Стрельнинская линия была передана городскому трамвайному хозяйству, депо перепрофилировали под трамвайный парк.

Об уникальной истории Трамвайного парка №8 студентам рассказал главный инженер парка Сергей Клещевников. Он провёл гостей по цехам, рассказал, как вагоны обслуживают и готовят к выходу на линию.

«Экскурсия прошла на одном дыхании. Ребята – любознательные и любопытные, внимательно слушали и активно задавали уточняющие вопросы. Из таких заинтересованных студентов вырастут настоящие профессионалы, и мы будем ждать их на нашем предприятии», - поделился впечатлениями главный инженер Трамвайного парка №8 Сергей Клещевников.

Как будущих специалистов в области техносферной безопасности, студентов интересовали вопросы сохранения благоприятной экологической ситуации и рационального использования природных ресурсов.

СПб ГУП «Горэлектротранс» уделяет большое внимание охране труда, промышленной и экологической безопасности. Сотрудники парка рассказали студентам о методах обращения с отходами, которые практикуются на предприятии.

Также поговорили, как происходит очистка воздуха от пыли – для этого используются так называемые циклоны. Воду после мойки электротранспорта сливают в отстойники, далее она проходит процесс рецикла. А нефтепродукты уходят в отдельные ёмкости и отдельный бункер. Все эти вопросы интересовали обучающихся с профессиональной точки зрения.

После экскурсии студентов пригласили на производственную практику в ГЭТ. Также некоторых из них заинтересовало трудоустройство на предприятие.