К 122-летию российского троллейбуса

Первый российский троллейбус презентовали в Петербурге 13 апреля 1902 года. Поэтому наш город считают родиной этого вида транспорта. С тех пор технический прогресс шагнул далеко вперед, однако все преимущества троллейбусного транспорта остаются актуальными и сегодня: плавность хода, безопасность, экологичность, вместительность, долговечность, большая провозная способность, отсутствие запаха топлива в салоне. Теперь троллейбус становится ещё и более маневренным: в новейшей истории в эксплуатацию активно внедряются троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Как появился троллейбус?

Презентация первого в России троллейбуса проходила в здании Экипажной фабрики Петра Фрезе во дворе дома №10 на Эртелевом переулке (нынешняя ул. Чехова). Первая историческая модель больше напоминала телегу с мотором и толстым проводом, соединяющим контактную сеть с коробкой управления.

В наше время сложно представить такую конструкцию, но для того времени это был по-настоящему технический прорыв. Оборудование весило 819 килограммов. У первого троллейбуса отсутствовали корпус, лавки и стёкла. Эксклюзивность изобретения заключалась в возможности колесного транспорта передвигаться исключительно на электричестве по дорогам общего пользования.

Революция в мире транспорта

С первой презентации изобретения до полноценного запуска на регулярные маршруты прошло три десятка лет. Первые линейные троллейбусы поехали по Ленинграду в 1936 году. В Москве они появились на три года раньше.

Новый вид транспорт, «безрельсовый трамвай», как за маневренность поначалу называли троллейбус, ленинградцы встретили большими очередями на остановках. Все хотели прокатиться на новом общественном транспорте повышенной комфортности, как позиционировался троллейбус. Так и было на самом деле: уютный салон с мягкими сиденьями, подъезд непосредственно к остановке на тротуаре, контроль количества пассажиров в салоне во избежание его переполнения.

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ сохранилась редкая модель ЯТБ-1 1936 года, именно такие машины и открывали движение в Ленинграде.

Современный троллейбус

В наши дни Петербург уверенно лидирует в области развития троллейбусного движения. Обновляется подвижной состав, за счёт активного применения автономного хода развивается маршрутная сеть.

Петербургский Горэлектротранс обслуживает 46 маршрутов. 17 из них – с применением автономного хода: 14 постоянных и 3 временных, организованных на период ремонтных работ с целью сохранения троллейбусного сообщения.

В структуре Горэлектротранса действуют 4 троллейбусных парка - №1, №2, №3, №6, а также Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. На предприятии насчитывают более 800 единиц подвижного состава.