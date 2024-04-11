Студенты Технического колледжа познакомились с профессиями отрасли ГЭТ

В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке СПб ГУП «Горэлектротранс» провели профориентационную экскурсию для студентов Санкт-Петербургского технического колледжа. Ребята проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегаторов автомобилей». Экскурсия прошла в рамках взаимодействия Управления по персоналу с учебными заведениями города.

Гостями Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка стали также представители Службы занятости населения ТОЗ «Московское». Сотрудники парка подготовили для гостей обширную ознакомительную программу. Экскурсию для учащихся проводили директор СТТП Пётр Полукаров и начальник сектора ПО и ПК Мария Евтушенко.

«Гостей парка познакомили с новой техникой, рассказали о новых технологиях. Было заметно, что ребята заинтересованы. Некоторые из них сообщили о желании в будущем поработать в Горэлектротрансе. Я считаю, что будущее – в компьютерных технологиях, поэтому посоветовал студентам продолжить повышать свой уровень образования после окончания колледжа», - рассказал директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров.

Будущие профессионалы увидели, как организована работа в ремонтных цехах троллейбуса и трамвая, проехали в трамвае через автоматическую мойку, побывали в кабине уникального трамвайного тренажёра с эффектом виртуальной реальности.

«Экскурсия очень понравилась! Всё было интересно и понятно, мы получили ответы на все свои вопросы. Большое спасибо за такую возможность!», - поблагодарил за радушный приём студент колледжа Иван Корзинин.

«Во время экскурсии нам рассказали много нового о троллейбусах и трамваях. Мы посмотрели работу предприятия изнутри», - поделился впечатлениями Даниил Сидоренко.

Студентам рассказали о возможности обучения актуальным профессиям за счёт предприятия с последующим трудоустройством, ведь как раз на территории Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка работает Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, в последние годы масштабированный до Корпоративного учебного центра.

В завершение встречи представители парка ответили на вопросы ребят. Студентов пригласили на предприятие для прохождения производственной практики. Многих учащихся такая возможность заинтересовала.