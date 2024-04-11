Военную историю Стрельнинской линии вспоминали в музыкально-экскурсионном рейсе трамвая «Витязь-Ленинград»

Трамвайный звон прозвучал сегодня под аккомпанемент Военного Оркестра штаба Ленинградского военного округа у памятника Блокадному трамваю на пр. Стачек. Так ознаменовали старт торжественно-памятной акции по случаю 82-й годовщины возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года. Акцию памяти организовал петербургский Горэлектротранс при поддержке администрации Кировского района, Центра культуры и досуга «Кировец» и Музея Оранэлы. Об истории появления памятника Блокадному трамваю именно на этом месте, где проходил последний рубеж обороны, и событиях на Стрельнинской трамвайной линии рассказали учащимся школы №543 и детям работников Трамвайного парка №8 и СПб ГУП «Горэлектротранс».

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15 апреля в петербургском Горэлектротрансе каждый год отмечают как праздничную дату: в этот день в 1942 году после суровой зимы в Ленинграде снова поехал пассажирский трамвай. Для ленинградцев это стало предзнаменованием Победы, для захватчиков – поистине ударом: они осознали, что город жив. Об этом участникам памятной программы напомнил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он рассказал, почему памятник Блокадному трамваю при въезде в Трамвайный парк №8 установлен именно на этом месте.

«Помнить прошлое, способность отдавать должное, кланяться нашим предкам, это черта взрослого человека. Судя по всему, вы уже повзрослели, потому что стоите здесь, понимаете вообще, о чем идет речь. В Ленинграде ваши сверстники тогда в войну взрослели очень быстро. Вместе со взрослыми боролись за победу, отставали город, тушили зажигалки, спасали раненых... Вы сегодня поедете кататься на трамвае, послушайте экскурсоводов. Вы поедете по тем местам, которые политы кровью. Это был реально фронт. И немецкие войска стояли чуть-чуть дальше на один километр отсюда. Вот здесь город, а они стояли на краю города, но не вошли. Никогда Ленинград, Петербург не был покорен ни одним врагом», - обратился к школьникам Денис Минкин.

У памятника Блокадному трамваю состоялась церемония возложения цветов. Церемонию открыл заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин. Ветеран Трамвайного парка №8 Юрий Семенов рассказал детям о своей жизни в блокадном Ленинграде и дальнейшей работе в трамвайном парке, а также прочёл стихотворение ленинградского поэта Анатолия Молчанова о Параде Победы 24 июня 1945 года.

После возложения цветов участники памятной программы отправились в музыкально-экскурсионный рейс на трамвае «Витязь-Ленинград». Школьников и ветеранов в праздничном рейсе сопровождали музыканты Оркестра штаба Ленинградского военного округа, которые исполнили фронтовые песни. А экскурсовод Музея Оранэлы Дмитрий Дорофеев провёл экскурсию по маршруту.

Эксплуатация вагона «Витязь-Ленинград» на маршрутах Трамвайного парка №8 глубоко символична и связывает современников с подвигом ленинградских трамвайщиков и историей Стрельнинской трамвайной линии, которая была перерезана линией фронта. Через участок, который остался на территории блокадного Ленинграда, везли на фронт боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых. Сама же Стрельнинская линия является частью исторической Ораниенбаумской электрической линии, создание которой также примечательно для городского транспорта. Её истории посвятят в этом году открытие филиала Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Стрельне.

Историческая справка.

Военная история Трамвайного парка №8 и Стрельнинской линии

Особой страницей в истории Трамвайного парка №8 стала Великая Отечественная война. 15 сентября 1941-го года фашистскими танками оказалось перерезано Петергофское шоссе, а уже через два дня немецкие войска заняли Стрельну и Урицк - современный микрорайон между ст. Лигово и Петергофским шоссе. Из трамвайных вагонов парка были выстроены баррикады – 10 вагонов набили мешками с камнями и песком и таким образом перегородили пути в сторону Стрельны. На самой же линии осталось замершими около 30 вагонов.

Парк закрыли, расформировали и его территорию заняла военная часть. Подвижной состав передали в трамвайные парки им. Калинина, им. Блохина, им. Скороходова. Однако не вся линия оказалась парализованной. Через участок, который остался на территории блокадного Ленинграда, везли на фронт боеприпасы, продовольствие, также через него эвакуировали раненых. Улица Стачек подвергалась жестоким обстрелам, однако сотрудники ТТУЛ продолжали свою службу. Что касается действующих пассажирских маршрутов – они доходили только до Нарвских ворот.

В марте 1943 года от Нарвских ворот до путепровода у Кировского завода для перевозки рабочих было организовано движение по одному правому пути паровозом с двумя трамвайными вагонами. В обратном направлении, от завода к Нарвским воротам, поезд «Бесстрашный», как окрестили его кировцы, шёл вагонами вперёд.

В апреле 1943 года между Нарвскими воротами и Кировским заводом заработало трамвайное движение. В ходе операции «Январский гром» 18 января 1944 года была освобождена Стрельна, в декабре 1944 года трамваи начали ходить до Кировского кольца (Комсомольская площадь), в мае 1945 - до трамвайного парка на пр. Стачек.

Даже будучи расформированным, трампарк на Стачек постоянно обстреливался, и за время войны на него было сброшено две авиабомбы и около тысячи артиллерийских снарядов. После таких атак Стрельнинская линия была сильно разрушено. Восстанавливать ее начали только в 1949 году, и уже 5 ноября 1951 года было открыто движение до Сосновой Поляны, а в 1953 году – до Стрельны. С 1956 года началось восстановление парка им. Котлякова (ныне - Трамвайный парк №8), который вновь открылся 1 февраля 1958 года.