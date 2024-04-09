12 апреля Горэлектротранс примет участие во Всероссийской Ярмарке вакансий

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"Ярмарки вакансий и мероприятия Службы занятости"

Всероссийская Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля. Соискатели смогут пообщаться с представителями более 70 компаний в сфере промышленности, производства и транспорта. Сотрудники Отдела по набору и обучению персонала Горэлектротранса расскажут об актуальных вакансиях предприятия, условиях работы и всех этапах трудоустройства.

На данный момент, в ГЭТ открыто более 150 вакансий. Одной из самых востребованных сегодня является профессия водитель троллейбуса. Горэлектротранс приглашает не только опытных и квалифицированных водителей, но и кандидатов, которые готовы с нуля пройти обучение в Учебно-курсовом комбинате.

На предприятии также ждут представителей и рабочих профессий. В перечне актуальных вакансий - слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, маляр, слесарь строительный, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-сантехник и другие.

Кроме рабочих профессий, открыты вакансии и на различные инженерные должности.

В рамках Ярмарки Горэлектротранс подготовит для соискателей стендовую сессию: все желающие смогут задать сотрудникам Управления по персоналу вопросы, касающиеся трудоустройства. А представители Учебно-курсового комбината проконсультируют посетителей по вопросам обучения.

Напомним, УКК ГЭТ, в последние годы масштабированный до Корпоративного центра, самостоятельно осуществляет подготовку кадров в сфере электротранспорта. Благодаря широкому спектру направлений подготовки и переподготовки у соискателей есть возможность получить востребованную профессию за счет предприятия.

Обучающимся выплачивают стипендию, компенсируют затраты на аренду жилья для иногородних, студентам предоставляют бесплатное питание обедами, а после завершения обучения – соискателей ждёт гарантированное трудоустройство и бонусы для молодых водителей.

Дата: 12 апреля

Время: с 10:00 до 16:00

Место: Конгресс-центр Коломяжский, Коломяжский пр., 21 (ст. м. Пионерская)