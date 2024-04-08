Почти 90 человек посетили День открытых дверей в Горэлектротрансе

Дни открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» (УКК ГЭТ) проводятся регулярно. Нынешний можно назвать и необычным, и рекордным по численности, и даже семейным: он впервые прошёл в выходной день и собрал почти 90 гостей, среди которых много детей и даже приезжие, например, из Хабаровска. Акцент сделали на рабочие специальности: рассказали, какие образовательные программы реализует Корпоративный учебный центр ГЭТ и что требуется для того, чтобы стать водителем трамвая или троллейбуса, столяром, слесарем подвижного состава, монтером, токарем или маляром. Данным специальностям в этом году уделено повышенное внимание ввиду их востребованности в петербургском Горэлектротрансе и на рынке труда в целом.

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День открытых дверей в УКК посетило рекордное количество гостей

Учебно-курсовой комбинат ГЭТ занимает два верхних этажа Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (СТТП) на Гражданском пр., д.131. Это учебные аудитории с современным оснащением для обучения будущих водителей: дорожными знаками, картами-схемами, мультимедийными досками, компьютерной техникой, тренажёрами. В подобном соседстве есть своя логика: студенты УКК могут оттачивать практические навыки прямо в СТТП, а парк имеет возможность приглядываться к ученикам как к своим будущим сотрудникам.

На Дне открытых дверей гостям рассказали об условиях поступления в УКК ГЭТ, перечне образовательных программ, условиях выплаты стипендии, которая составляет 25-30 тыс. руб. в зависимости от успеваемости, о преимуществах и перспективах работы в транспортной отрасли. Важно, что предприятие по итогам обучения в УКК гарантирует трудоустройство в трамвайные и троллейбусные парки, удобные для соискателей с учётом их района проживания.

«Я не ожидал, что будет так много людей, – поделился своими впечатлениями от субботнего Дня открытых дверей директор Учебно-курсового комбината СПб ГУП «Горэлектротранс» Данила Михеев. - Это рекордное количество. Многие пришли с детьми, причем дети от совсем малышей до 14-15 лет. Мы рассказали об особенностях и преимуществах обучения на профессию водителя троллейбуса, которое занимает полгода; о сроках обучения на водителя трамвая – оно в зависимости от программы занимает от 3,5 до 4 месяцев. Отмечу, что у нас весьма приятная стипендия. Когда мы себя сравниваем с вузами, мы понимаем, что можем гордиться стипендией: она у нас составляет 30 тысяч рублей при отличной учебе. А далее уже идет расчет по градации в зависимости от успеваемости. Также у нас есть еще одно важное преимущество – бесплатные обеды и компенсация оплаты жилья для иногородних».

Программа Дня открытых дверей включала погружение в транспортные профессии. В учебных классах гости смогли посидеть в кабине уникального тренажера-симулятора трамвайного вагона на динамической платформе. Он запрограммирован таким образом, что дает будущему вагоновожатому возможность отработать дорожные ситуации, приближенные к реальным условиям. Например, особенности погодных условий, время суток, ДТП, заторы на дорогах, сходы токоприемников и многое другое.

Для тех, кому больше по душе вождение троллейбуса, подготовили интерактив с настоящим линейным троллейбусом. Опытные водители-наставники рассказали о своей работе и продемонстрировали элементы управления подвижным составом. Гости смогли самостоятельно под наблюдением наставника поднять и опустить обесточенные штанги токоприемника троллейбуса.

Программу продолжила трамвайная экскурсия по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку с обзором современного подвижного состава, производственных и ремонтных цехов. Также гостей ожидал уникальный проезд на двухсекционном трамвае «Богатырь-М» через автоматическую мойку.

Обзорную трамвайную экскурсию вёл студент трамвайной группы УКК ГЭТ Вячеслав Васильев:

«Я выбрал профессию еще с детства. Однажды любовь к трамваям появилась и все, я понял, что это навсегда. И я решил, что как только мне исполнится 21 год, я приду учиться сюда. Сперва я работал кондуктором, доработал до возраста, когда можно приступать к обучению и исполняю, наконец, свою мечту. Меня в профессии привлекает многое: сам вид общественного транспорта, то, что я буду перевозить пассажиров, романтика рассветов и закатов на линии, заработная плата хорошая, есть социальные гарантии. Учеба давалась легко, преподаватели здесь очень хорошие, с ними можно быстро освоить профессию водителя этого непростого транспорта. А еще я как сейчас помню свой первый выезд в город, у меня сердце замирало: это непередаваемые ощущения! Чувствуешь, что управляешь такой большой машиной, это завораживающе».

Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса, в последние годы масштабированный до Корпоративного учебного центра ГЭТ, готовит профессиональные востребованные кадры уже по 43 программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. За 2023 год был обучен 421 водитель, из них 192 водителя трамвая и 229 водителей троллейбуса, 148 человек освоили рабочие профессии. По программам дополнительного профессионального образования обучились 1195 человек.

Информация об обучении в УКК

Сайт Учебно-курсового комбината ГЭТ

Сайт СПб ГУП «Горэлектротранс», раздел «Работа и обучение»

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