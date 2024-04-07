К 116-летию Трамвайного парка №3

07 апреля 2024

7 апреля исполняется 116 лет Трамвайному парку №3 на Петроградской стороне, одному из старейших в городе. Изначально основанный как коночный парк и впоследствии переоборудованный под трамвайный он начал обслуживать первые маршруты электротранспорта в 1908 году. В новейшей транспортной истории «парк на Петроградке» известен на фоне поставки новых трамваев «Довлатов» и «Достоевский», которые разрабатывались специально под особенности исторического путевого хозяйства трампарка и стали первыми на рынке низкопольными моделями с соответствующими маневровыми характеристиками.

 

 

Сегодня в Трамвайном парке №3 трудятся 529 работников, из них 227 человек – вагоновожатые. Они перевозят около 1,3 млн пассажиров в месяц.

 

Трамвайный парк №3 один из первых в очереди на реконструкцию согласно программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Одновременно с этими планами в подразделение уже поступает новый низкопольный подвижной состав: за последние полгода на маршруте №6 появились 3 трехсекционных «Достоевских» и 5 двухсекционных «Довлатовых». Всего же парк будет полностью укомплектован 76 такими трамваями одного производителя: АО «Уралтрансмаш» разрабатывал эти модели с нуля с учётом характеристик исторического путевого хозяйства петербургского трампарка в центре города. Внешне выполненные по мотивам ретростиля «Довлатов» и «Достоевский» на практике представляют собой самые современные отечественные вагоны, оснащенные уникальным комплексом активной безопасности на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта и интерактивным окном-экраном «Белые ночи» с навигационно-туристической информацией.

 

 

Протяженность всей маршрутной сети парка составляет 82 километра. Он обслуживает 5 маршрутов в 7 районах Санкт-Петербурга: в Центральном, Приморском, Петроградском, Калининском, Выборгском, Василеостровском, Адмиралтейском. Среди них самый длинный в городе маршрут №40 и видовой маршрут №3, трасса которого проходит через Троицкий мост с видом на Петропавловскую крепость.

 

Интересно, что это также единственный трамвайный парк в городе, вагоны которого заезжают и на Литейный проспект. Правда, в рамках рейсов туристического трамвая: его тоже обслуживает «третий» парк. 

 

Кстати, к Трамвайному парку №3 относится и старейший в городе Василеостровский трампарк, который находится в статусе второй площадки. Здесь же работает Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, для которого разработана новая концепция. В старинном депо планируют создать единый центр, где будут изучать прошлое, настоящее и будущее городского электрического транспорта, появится детская трамвайная дорога и концертный зал-трансформер. Проектирование уже началось. В настоящее время экспозиция ЭВК включает в себя 30 ретротрамваев и 7 раритетных троллейбусов, работавших в нашем городе в разные годы.

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 

Трамвайный парк №3 был основан в 1880 году как коночный и находился на Петроградской стороне, на пересечении Большой Посадской улицы и Малой Вульфовой (ныне – Котовского).

 

 

В 1906-1907 годах «третий трамвайный» переоборудовали. Однако торжественно открытие состоялось годом позже, поэтому днём рождения подразделения считается 7 апреля 1908 года. Тем не менее, еще в течение года после этого из парка выезжали и трамваи, и конки.

 

В 1922 году парку дали имя бывшего вагоновожатого К. Н. Блохина, который был членом ЦК профсоюза городских и рабочих служащих.

 

А Трамвайным парком №3 подразделение стало лишь в 1991 году. В 2003 году его объединили с Трамвайным парком №2, который расположен на Среднем проспекте В.О. Депо на Васильевском острове реконструировали перед закрытием на ремонт Тучкова моста. На этот период трамваи Василеостровского парка обеспечивали транспортное обслуживание района.

 

 

 

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