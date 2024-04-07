К 116-летию Трамвайного парка №3

7 апреля исполняется 116 лет Трамвайному парку №3 на Петроградской стороне, одному из старейших в городе. Изначально основанный как коночный парк и впоследствии переоборудованный под трамвайный он начал обслуживать первые маршруты электротранспорта в 1908 году. В новейшей транспортной истории «парк на Петроградке» известен на фоне поставки новых трамваев «Довлатов» и «Достоевский», которые разрабатывались специально под особенности исторического путевого хозяйства трампарка и стали первыми на рынке низкопольными моделями с соответствующими маневровыми характеристиками.

Сегодня в Трамвайном парке №3 трудятся 529 работников, из них 227 человек – вагоновожатые. Они перевозят около 1,3 млн пассажиров в месяц.

Трамвайный парк №3 один из первых в очереди на реконструкцию согласно программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Одновременно с этими планами в подразделение уже поступает новый низкопольный подвижной состав: за последние полгода на маршруте №6 появились 3 трехсекционных «Достоевских» и 5 двухсекционных «Довлатовых». Всего же парк будет полностью укомплектован 76 такими трамваями одного производителя: АО «Уралтрансмаш» разрабатывал эти модели с нуля с учётом характеристик исторического путевого хозяйства петербургского трампарка в центре города. Внешне выполненные по мотивам ретростиля «Довлатов» и «Достоевский» на практике представляют собой самые современные отечественные вагоны, оснащенные уникальным комплексом активной безопасности на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта и интерактивным окном-экраном «Белые ночи» с навигационно-туристической информацией.