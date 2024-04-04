Пассажиров трамвая №6 обеспечили витаминами и хорошим настроением

Обычный будничный рейс трамвая №6 стал ярче и веселее. Очень кстати именно сегодня в капризную петербургскую весну вписалась идея праздновать 4 апреля как День витамина С. Традиционно в этот день артисты клоун-мим-театра «Мимигранты» при поддержке петербургского Горэлектротранса приносят… апельсины в трамвай, шутят и поднимают настроение пассажирам, показывая фокусы и миниатюры. Очередной «апельсиновый рейс» состоялся и стал частью программы международного «Смешного фестиваля».

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«Оранжевое настроение» на маршруте №6 создавали с помощью веселых конкурсов, шуток и пантомим от артистов клоун-мим-театра «Мимигранты». Теплая улыбка пассажиров обменивалась на обязательную порцию витаминов: на борт трамвая артисты взяли несколько килограммов апельсинов. Пассажиры практично признавали: песни, танцы и викторины – конечно, хорошо, однако в тандеме со вкусным презентом – гораздо лучше.

Многие из пассажиров приехали специально, чтобы стать участниками витаминной акции. Кто-то отмечает День витамина С в трамвае уже не первый год, а для кого-то веселый рейс стал приятной неожиданностью. К слову, неожиданностью для некоторых пассажиров стал и сам трамвай: в витаминный рейс отправилась новинка Горэлектротранса – двухсекционный трамвай «Довлатов».