Горэлектротранс обсудил обеспечение доступной среды с Центром социокультурных практик «Большие возможности»

В петербургском Горэлектротрансе продолжается систематическая работа по повышению доступности электрического транспорта для маломобильных групп населения. Данное направление всегда являлось одним из приоритетных в деятельности ГЭТ. А 2024 год директором предприятия Денисом Минкиным объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями. Для реализации плана мероприятий создана рабочая группа, представители которой провели встречу с директором автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных практик «Большие возможности» Ией Ростомашвили.

На встрече, в частности, обсудили особенности работы системы «Говорящий город», которой оборудованы все трамваи и троллейбусы Петербурга. Эта система обеспечивает обратную связь между ожидающим на остановке маломобильным пассажиром и транспортным средством: помогает определить номер трамвая или троллейбуса, направление движения, наличие в салоне низкого пола и другие характеристики. Водитель в свою очередь заранее получает сигнал, что к посадке готовится особенный пассажир - это позволяет своевременно оказать инвалиду нужную помощь. Коммуникацию обеспечивают либо дорогостоящее абонентское устройство, либо общедоступное приложение на платформе Android и iOS. Однако такие приложения пока «видит» только новый подвижной состав. Представители рабочей группы обсудили возможность доработки техники ГЭТ, чтобы обратная связь с бесплатным приложением поддерживалась всеми трамваями и троллейбусами.

Также на встрече с Ией Ростомашвили обсудили практические вопросы заключения соглашения с АНО «Центр социокультурных практик «Большие возможности», предусматривающего в том числе помощь в подготовке персонала ГЭТ к работе с различными группами маломобильных пассажиров. Представители Горэлектротранса в свою очередь проинформировали, что в настоящее время предприятие включает в техническое задание на закупку подвижного состава пункт об участии представителей маломобильных групп пассажиров в приёмке техники и объектов транспортной инфраструктуры - для оценки доступности транспортных средств, посадочных площадок, пересадочных узлов, конечных станций.