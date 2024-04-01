В Горэлектротрансе готовятся к теплому сезону

1 апреля в Петербурге начался месяц чистоты. СПб ГУП «Горэлектротранс» также готовит подвижной состав и инфраструктуру к работе в весенне-летний сезон. Для обеспечения чистоты трамваев и троллейбусов в парках задействованы моечные комплексы в депо. С установлением стабильной плюсовой температуры к ним подключатся уличные мойки. Через них подвижной состав может проезжать сразу по возвращении с линии, что значительно ускоряет и упрощает процесс мойки.

Сейчас в трамвайных и троллейбусных парках в СПб ГУП «Горэлектротранс» установлено 25 современных моек для трамваев и троллейбусов. В 2024 году планируется открыть еще 6 новых моечных комплексов. Новые уличные мойки появятся в Троллейбусном парке №1 и в Трамвайном парке №8, также будут обновлены две мойки в Трамвайном парке №7 и ещё две - в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке.

При подготовке к весенне-летним перевозкам проводится комиссионный осмотр пассажирского подвижного состава трамвайных вагонов и троллейбусов на предмет их готовности к работе в весенне-летний период, в том числе им обновляют покраску. Кроме того, с увеличением количества солнечных дней проверяют состояние солнцезащитных полос и козырьков кабин электротранспорта, чтобы солнечные лучи не слепили водителей и не мешали управлению транспортным средством, тестируют работу кондиционеров. Для водителей проводятся дополнительные инструктажи об особенностях работы в весенне-летний сезон. Также в апреле завершается ежегодная программа по Государственному техническому осмотру подвижного состава, которая проводится два раза в год в целях подготовки вагонов к новому сезону.

Для обеспечения стабильной работы на линии и поддержания чистоты подвижного состава Служба пути Горэлектротранса промывает и очищает собственными силами обособленные трамвайные пути, которые находятся на балансе предприятия. А уборку трамвайных линий, совмещенных с автомобильными магистралями, осуществляют подведомственные Комитету по благоустройству организации Санкт-Петербурга.

Также проводится шлифовка путей, ремонт рельсового хозяйства и приведение в порядок посадочных площадок на обособленных линиях трамвая, находящихся в эксплуатации предприятия. Служба Энергохозяйства занимается ремонтом и регулировкой контактной сети.

Отдельное внимание уделяется в Горэлектротрансе комплексному благоустройству внутренних территорий трамвайных и троллейбусных парков и других подразделений. Ежегодно на предприятии проводится конкурс на лучшее озеленение, цветочное оформление и эстетическое преображение подразделений. Также в подразделениях предприятия проводится традиционный субботник.