До 12 апреля идет прием конкурсных работ на Всероссийский детский фестиваль «Транспорт: будущее»

Приглашаем детей работников СПб ГУП «Горэлектротранс» принять участие в конкурсе видео-визиток «Трудовые династии» II Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее». Фестиваль проходит с 25 марта по 12 апреля и организован Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта при содействии СПб ГУП «Горэлектротранс», генеральный партнер – «ПК Транспортные системы». Фестиваль посвящён перспективам развития городского электротранспорта – самого современного и экологичного вида передвижения.

Цель детфеста - привлечь внимание молодежи к отрасли ГЭТ как к интересному и востребованному направлению обучения и последующего трудоустройства.

В качестве участников приглашаются дети сотрудников предприятий городского электрического транспорта и компаний-производителей, входящих в Международную ассоциацию предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) или Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ»). В состав МАП ГЭТ входит более 120 предприятий городского электрического транспорта, включая петербургский Горэлектротранс.

Детям работников транспорта организаторы предложили рассказать о своей транспортной семье, а также поделиться мыслями о возможности пойти по стопам мамы и папы и тоже работать в транспортной сфере. Конкурсные работы принимаются в виде видео-визитки «Трудовые династии». Как принять участие детям работников ГЭТ: 1. Вступить в группу ВКонтакте: Детский фестиваль «Транспорт: будущее». Ссылка на группу: https://vk.com/mapgetfest. 2. Перейти в раздел «Видео» и загрузить свою видео-визитку на тему «Трудовые династии». Длительность видео — не более одной минуты.

Также принять участие в фестивале могут все желающие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Для них организаторы придумали ещё один конкурс видео, в котором участникам предлагается рассказать об электротранспорте своего города. Как принять участие всем желающим: 1. Сделать репост записи о видеоконкурсе на свою страницу во ВКонтакте; 2. Загрузить видео в раздел видеозаписей группы до 15 апреля. Длительность видео – не более одной минуты.

В 2023 году финалистов фестиваля «Транспорт: будущее» чествовали в Петербурге. Для них подготовили профориентационную и экскурсионную программу с посещением Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта, поездкой на туристическом трамвае, знакомством с работой троллейбусов с увеличенным автономным ходом на Балтийском бульваре и визитом в Троллейбусный парк №1 СПб ГУП «Горэлектротранс». Также ребята побывали на Невском заводе электрического транспорта (ООО «ПК Транспортные системы»), в Автобусном парке №3 СПб ГУП «Пассажиравтотранс», приняли участие в программе Транспортного фестиваля «ТранспортФест».

В число финалистов-2023 вошли дети сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс»: Алиса Канцелярчик (Трамвайный парк №8), Алина и Василиса Гайбут, Яна Батагова, Валерия Осипова, Евгения Герасимова (Троллейбусный парк №6), Ксения Торопова (АВС «Носорог»), Ксения Котькова (Служба движения), Алиса Пономарева, Вадим и Георгий Чебановы (Трамвайный парк №5).

Всего в первый год проведения Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее» в четырех номинация было подано более 500 детских творческих работ со всей страны.

В 2024 году для финалистов фестиваля также будет подготовлена профориентационная программа в Петербурге с посещением транспортных объектов и ежегодного международного транспортного фестиваля «ТранспортФест», который пройдет 16-18 мая.

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