Площадке по капитальному ремонту троллейбусов ГЭТ исполнилось 76 лет

Производственное депо Службы подвижного состава ведёт свою историю с 1 апреля 1948 года, с открытия в Калининском районе Троллейбусного завода. В разные годы здесь не только осуществлялся капитальный ремонт троллейбусов, но и строились новые модели подвижного состава, внедрялись передовые методы производства. Сегодня на Минеральной улице по-прежнему применяют новейшие практики, в частности, принципы бережливого производства.

Среди новых инициатив, реализуемых в рамках нацпроекта «Производительность труда» на площадке Производственного депо - оптимизация процесса капитального ремонта троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис». Проект был запущен в 2023 году командой специалистов ГЭТ совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда, он позволит повышать производительность труда работников Цеха ремонта троллейбусов на 5 % ежегодно в течение 3 лет. В дальнейшем этот опыт планируется масштабировать на все троллейбусы модели «Мегаполис». Массовое поступление «Мегаполисов» на плановый ремонт, осуществляемый на основе практик бережливого производства, ожидается в 2025 году.

В настоящее время в Производственном депо трудятся 64 человека. В 2023 году на Минеральной улице прошли капитальный ремонт 45 троллейбусов.

История создания площадки

Потребность в троллейбусном ремонтном заводе с перспективой выпуска собственной продукции возникла после Великой Отечественной войны с интенсивным развитием троллейбусного движения в Ленинграде, когда производственная база Троллейбусного парка № 1 уже не могла справиться с существующей потребностью в ремонте машин. Тогда в ведение Трамвайно-троллейбусного управления передали бывший трест «Автозапчасть», площадку которого перепрофилировали под капитальный ремонт троллейбусов.

Новое предприятие не только занималось ремонтом троллейбусов для Ленинграда и других городов СССР, но даже изготавливало троллейбусные поезда на базе ЗиУ-9. Также здесь был спроектирован и построен собственный троллейбус ПТЗ-5283. Более 40 машин этой модели впоследствии были изготовлены на Петербургском трамвайно-механическом заводе (ПТМЗ). В остальном Троллейбусный завод был ориентирован на мелкосерийное и единичное производство, выпуская большую номенклатуру изделий.

В 2011 году площадка стала структурным подразделением Службы подвижного состава. В Производственном депо по-прежнему проходят капитальный и аварийно-восстановительный ремонт троллейбусы, а в механическом цехе изготавливаются запасные части и комплектующие для всех служб и структурных подразделений ГЭТ.