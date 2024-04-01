«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

Новая весна – новые профессиональные вызовы. Водители Горэлектротранса готовятся к городским и всероссийским соревнованиям профессионалов. Работники ГЭТ с особенными возможностями проверят свои силы в чемпионате «Абилимпикс». А детей работников ГЭТ приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Транспорт: будущее 2024» и рассказать о своей транспортной семье, создав видеовизитку на тему «Трудовые династии».

С 2024 года обновлены условия для участников конкурсов профессионального мастерства. Теперь конкурсанты, вошедшие в пятёрку лучших, автоматически получат следующий класс. На городском этапе трамвайщиков ожидают новые элементы программы, а победители по троллейбусу отправятся на Всероссийский конкурс.

В Год содействия людям с ограниченными возможностями, объявленный в 2024 году в Горэлектротрансе, предприятие включилось в чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Сборная ГЭТ будет представлена работниками предприятия, относящимися к маломобильным категориям граждан.

В Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса - новые пособия: натуральные образцы двигателей, токоприёмников, мостов, стрелочных переводов и другое оборудование. Это позволит подготовить новые кадры к особенностям современных трамваев и троллейбусов. 6 апреля, в 11:00 в УКК проведут День открытых дверей для желающих освоить востребованные специальности отрасли ГЭТ.

Любители чтения смогут найти литературу по душе в… петербургских троллейбусах. Совместный проект Горэлектротранса и Центральной детской библиотеки Невской ЦБС планируется реализовать в 2024 году. «Книжный троллейбус» дал творческий импульс к появлению в газете новой рубрики: «Библиотека ГЭТ». Открывает её трёхтомник «Отчёт по сооружению в Санкт-Петербурге электрического трамвая» 1909 года выпуска.

С 25 марта по 12 апреля проходит Всероссийский детский фестиваль «Транспорт: будущее 2024», организуемый Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) при содействии СПб ГУП «Горэлектротранс». Видеоролик о своей транспортной династии участникам предлагают загружать в группу фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/mapgetfest. Финалистов пригласят в Петербург на экскурсионно-профориентационную программу, включающую визит в Горэлектротранс и участие в Международном фестивале ТранспортФест 16-18 мая.

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