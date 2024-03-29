«Зелёный путь»: ГЭТ принял участие в международном экологическом конгрессе

Международный онлайн-конгресс «Зелёный путь» среди учебных заведений, образовательных организаций, предприятий и учреждений состоялся 29 марта с участием представителей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Венгрии и других стран. Петербургский Горэлектротранс представил начальник отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей Андрей Уланов.

Андрей Уланов рассказал участникам конгресса, что стоящие перед обществом задачи улучшения экологической обстановки и сохранения окружающей среды сочетаются со стратегической целью предприятия: не допустить увеличения и создать предпосылки к сокращению числа поездок на личном транспорте в пользу безвыбросного. В числе инструментов для достижения этой цели - увеличение средней скорости движения трамвая. Это является одним из пунктов реализуемой программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающей полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. В частности, в рамках программы планируется ускорение 15 магистральных маршрутов трамвая.

Ещё один важный инструмент повышения привлекательности электрического транспорта - повышение комфорта за счёт обновления подвижного состава. В настоящее время все трамваи, закупаемые Горэлектротрансом, оснащены комплексом активной помощи водителю на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Наличие элементов ИИ является обязательным условием технических заданий предприятия на закупку новых трамваев.

Андрей Уланов отметил, что росту популярности ГЭТ способствует развитие маршрутной сети. В части троллейбуса это происходит за счёт внедрения технологии увеличенного автономного хода. На сегодняшний день в Горэлектротрансе развита крупнейшая в России сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Это позволило расширить маршрутную сеть экологического транспорта на 52,95 км. А количество перевезённых пассажиров увеличилось более чем на 980 тыс. человек в месяц.

Также Андрей Уланов рассказал участникам конгресса о современных трамваях «Достоевский» и «Довлатов», закупаемых для работы в историческом центре Санкт-Петербурга. Помимо комплекса активной безопасности, вагоны оснащены окном-экраном «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией. А с 2019 года Горэлектротрансом запущен туристический трамвайный маршрут Т1, на котором курсируют реплики легендарного ленинградского трамвая ЛМ-33.

В завершении конгресса Андрей Уланов пригласил его участников посетить Санкт-Петербург и получить удовольствие от поездок по Северной столице на самом экологичном транспорте.

Андрей Уланов участвует в онлайн-конгрессе