Студенты и школьники познакомились с профессиями Горэлектротранса

Фото с официальной страницы Форума «ПРО#ПРОФТЕХ» во ВКонтакте

Сотрудники Управления по персоналу Горэлектротранса 28 марта приняли участие в региональном форуме среднего профессионального образования «ПРО#ПРОФТЕХ». Событие прошло в рамках Петербургского международного образовательного форума. Специалисты отдела по набору персонала пообщались с молодёжью города и рассказали им о преимуществах работы на предприятии.

Профориентационные мероприятия в рамках форума проводились в разных форматах. Начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская представила Горэлектротранс в кластере «Транспорт». Она рассказала о перспективах развития и возможностях для молодёжи в ГЭТ. Молодые специалисты предприятия ведут активную корпоративную жизнь, принимают активное участие в спортивных и творческих мероприятиях.

Горэлектротранс был представлен и в рамках стендовой сессии. Стойка ГЭТ пользовалась неизменной популярностью у молодых людей: они изучали информацию, общались с представителями предприятия, задавали вопросы. Об особенностях работы и трудоустройства в Горэлектротранс рассказывала ведущий специалист отдела по набору персонала Екатерина Платонова.

Во время форума будущие профессионалы узнали о востребованных на предприятии рабочих профессиях. ГЭТ приглашает на работу не только водителей электротранспорта, но и слесарей, токарей, монтёров пути, столяров, маляров и других профессионалов.

Эти специальности с нуля можно освоить в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс». О преимуществах и сроках обучения школьникам и студентам рассказал директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Данила Михеев.

Данила Михеев также анонсировал на форуме День открытых дверей в УКК, который состоится 6 апреля в 11:00, по адресу: Гражданский проспект, 131.