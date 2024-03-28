Представители ГЭТ ознакомились с новейшими технологиями на форуме «АТОМЭКСПО»

Фото: Артём Кудрявцев и Василиса Быльцева

Крупнейшее событие мировой атомной отрасли состоялось 25-26 марта в Сочи на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Петербургский Горэлектротранс представили на форуме сотрудники Службы подвижного состава предприятия (СПС).

В первый день форума представители Горэлектротранса посетили пленарную сессию «Чистая энергетика: создавая будущее вместе», а также ознакомились с выставочными экспонатами в образовательном центре «Сириус».

«Наше внимание привлёк стенд с контактными высокопрочными проводами из сверхпрочного сплава "медь-ниобий", которые способны обеспечить скорость движения подвижного состава на высокоскоростных ж/д магистралях до 400 км/ч. Толщина самого тонкого изготавливаемого провода составляет 0,03 мм!» - рассказал заместитель начальника Производственно-технического отдела СПС Артём Кудрявцев.

Кроме того, представителей ГЭТ заинтересовал макет токамака (установки по изучению плазмы). С этой технологией специалисты предприятия уже знакомы: ранее члены Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» побывали в НИЦ «Курчатовский институт», где среди прочего изучили действующий токамак Т-15МД.

Особый профильный интерес вызвало подписание соглашения о создании на площадке «Автотор» сборочного производства аккумуляторных батарей для электромобилей. Одной из сторон выступило ООО «РЭНЕРА» («Росатом») – давний партнёр петербургского Горэлектротранса в части применения на подвижном составе ГЭТ аккумуляторных тяговых батарей. Соглашение предусматривает реализацию пилотного проекта по предоставлению новых для российского рынка сервисов, в частности, «Батарея как услуга».

Также представители ГЭТ пообщались на площадках форума на тему водородного транспорта.

«На стенде был представлен макет водоробуса и водородная заправочная станция. Производители пояснили нам, как работает водородный автобус, а мы в свою очередь рассказали им про платформу для водородных топливных элементов на базе трамвая, которую наше предприятие испытывало в 2019 году совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", - поделилась инженер 1 категории ПТО СПС Василиса Быльцева. – Также нам было интересно посмотреть макеты и послушать про новейшие системы защиты территорий предприятий, включающие в себя не только сигнализацию, но и вибрационные, радиолучевые средства обнаружения и другие системы».

Также представители Горэлектротранса посетили на форуме «АТОМЭКСПО» треки «Энергетика» - IV поколение: уже реальность; «Наука» - Атомные инновации для зелёной эры: приоткрывая завесу будущего; «Цифровизация» - Цифровое интеллектуальное производство: реальность и будущее экономики данных, побывали на симпозиуме «Empowering clean future», посвящённом вопросам атомной энергии.

Батарея производства ООО «РЭНЕРА» («Росатом»).