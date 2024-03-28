Горэлектротранс доложил о преимуществах ТУАХ на форуме «Экология большого города»

В «Экспофоруме» состоялось официальное открытие XXIII Международного форума «Экология большого города». СПб ГУП «Горэлектротранс» представил в выставочной экспозиции троллейбус с увеличенным ходом (ТУАХ) производства «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом»). Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак доложили сенатору Российской Федерации, председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных об опыте эксплуатации ТУАХ в Петербурге.

В рамках обхода уличной экспозиции официальная делегация ознакомилась с преимуществами троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые СПб ГУП «Горэлектротранс» эксплуатирует с 2017 года. Дальнейшее развитие троллейбусного движения в Петербурге также связывают с новым видом транспорта. Так, в нашем городе уже развита крупнейшая в России маршрутная сеть из 14 линий ТУАХ, причём 5 из них были организованы в 2023-2024 годах.

Валентин Енокаев отметил, что Петербург поддерживает развитие троллейбусного движение, для этого в городе уже есть развитая маршрутная сеть. А преимущества ТУАХ заключаются в том, что для «автономных» троллейбусов не требуется дополнительная организация транспортной инфраструктуры. За счёт наличия аккумуляторной батареи ТУАХ может достаточно продолжительное время работать без контактной сети. Это позволяет запускать троллейбусный транспорт в новые жилые районы, организовывать новые межрайонные связи или сохранять троллейбусное движение во время ремонтов, как, например, сейчас это реализовано на Московском проспекте.

Александр Двойных заинтересовался опытом эксплуатирующей организации и как организована работа ТУАХ в условиях дорожного движения.

Главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Константин Шостак доложил о преимуществах динамической зарядки, а также о том, что на ТУАХ установлена автоматическая система постановки токоприемников на контактную сеть. Для этого в определенной расчётной точке маршрута на контактной сети установлены так называемые КШТ или штангоуловители (ловушки). Водитель управляет постановкой штанг прямо из кабины. Также происходит и снятие токоприемников с контактной сети. Это делает процесс смены режима работы на «автономный» и обратно быстрым, безопасным и практически незаметным для пассажиров.

Участники обхода отметили, что троллейбусный транспорт является не только экологичным, но и наиболее экономичным в эксплуатации и обслуживании.

Ознакомиться с инновационным троллейбусом можно во все дни форума. ТУАХ, представленный СПб ГУП «Горэлектротранс», размещен в составе уличной экспозиции напротив павильона Е.