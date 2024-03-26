Жанры журналистики изучали на кружке в «Зарнице»

Зарничники примерили на себя роль работников корпоративной газеты «Петербургские магистрали» и приняли участие в подготовке постоянной рубрики «Зарница-Озорница». Этим ребята занимались на традиционном кружке по журналистике, который Пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс» организовала в ДОЛ накануне. Также ребята из 2 и 3 отрядов познакомились с основными жанрами журналистики и в качестве практического задания создали свои материалы на тему «Доска Почёта ДОЛ «Зарница».

На практической части кружка по журналистике юные корреспонденты искали ответ на вопрос, за что зарничники любят лагерь?

Милана Редозубова из 3 отряда «Квабуки» оформила свой материал в формате интервью и украсила яркими рисунками.

«Мне нравится столовая, там вкусно кормят. Это самый лучший лагерь!» - выразила своё мнение Милана, посоветовав всем обязательно посетить ДОЛ «Зарница».

Кстати, столовая – одно из любимых мест юных отдыхающих. Также дети любят лагерь за шикарную природу, классные песни на дискотеках, весёлых вожатых, доброго директора и сотрудников, которые каждый день стоят на страже хорошего настроения и полезного отдыха зарничников.

В рамках мастер-класса дети поделились своими идеями для новых публикаций в постоянной рубрике «Зарница-Озорница» корпоративной газеты «Петербургские магистрали». В подарок ребята получили раскраску «Алфавит электротранспорта» и порассуждали, какие сюжеты могли бы войти в новую раскраску, посвященную трамваям «Довлатов» и «Достоевский». Также ребятам напомнили о традиционном конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который стартует 1 июня.