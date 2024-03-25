Школа № 347 провела научно-технический мастер-класс для весенних зарничников

Фото: Иван Бешенцев

Учащиеся и преподаватели школы № 347 Невского района, с которой у Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве, посетили ведомственный ДОЛ «Зарница». На старте весенней смены «Время фиджитал, или Весна перемен» гости провели мастер-класс, в ходе которого рассказали ребятам о научном подходе к организации работы транспорта, научили их работать на 3D-принтере и мастерить своими руками.

Выпускник школы № 347, нынешний студент СПб ГАСУ Иван Бешенцев выступил перед зарничниками с лекцией на тему «Планирование землепользования. Градостроительство. Транспорт». Ребятам в доступной форме объяснили базу проектирования городской среды и зависимость её от комфортного общественного транспорта.

В практической части учитель технологии школы № 347 Олег Сухоруков продемонстрировал азы столярных работ: ребята выпилили на станке кухонные лопатки, соблюдая определённые технические характеристики.

Ещё одна команда под руководством заместителя директора школы по информационным технологиям Евгения Сыстерова продемонстрировала работу 3D-принтера и онлайн-редактора. С помощью учащегося 8 класса Ильи Мохнаткина ребята сделали модельки брелоков и напечатали их. Ещё один восьмиклассник Никита Правдин показал работу робота на автоматическом дистанционном управлении, которого участники мастер-класса попробовали провести по маршруту.

Напомним, в рамках заключённого с Горэлектротрансом соглашения о сотрудничестве учащиеся школы № 347 Невского района знакомятся с работой предприятия, занимаются научной деятельностью в области городского электрического транспорта, проводят научно-технические профориентационные мастер-классы в ДОЛ «Зарница». Также летом 2023 года ребята прошли практическую стажировку в Троллейбусном парке № 3.