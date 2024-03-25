В ДОЛ «Зарница» открылась весенняя смена

Весенняя смена «Время фиджитал, или Весна перемен» стартовала в ведомственном лагере Горэлектротранса в выходные. С началом каникул ДОЛ принял рекордное для межсезонья количество детей - почти 90 отдыхающих. В первые дни новые ребята уже успели перезнакомиться, а многие встретили старых друзей по прошлым сменам. Первые дела тоже выполнены: зарничники выбрали названия для своих отрядов и приступили к выполнению пунктов программы отдыха, подготовленной опытной командой лагеря.

В субботу для ребят провели игры на знакомство, а завершился вечер концертом от вожатых – «Весна перемен». Зарничники выяснили, что такое фиджитал-спорт и поделились своими впечатлениями на вечерних огоньках.

Игры на командообразование и сплочение прошли во второй день смены. Вторую половину дня посвятили оформлению отрядных уголков в соответствии с тематикой смены.

Сегодня ребята приняли участие в кружке по журналистике от Пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс». Изучали основы журналистских жанров и придумывали идеи для постоянной рубрики «Зарница-Озорница» в корпоративной газете «Петербургские магистрали». Впереди - праздничный концерт в честь открытия смены.

В течение недели для юных отдыхающих будут проводить различные мастер-классы, в том числе по электротехнике, робототехнике, конструированию настольных игр. Зарничников ждут фиджитал-активности, литературные занятия и рисование. Обучающие тренинги для детей также проведут сотрудники Энергохозяйства, Аварийно-восстановительной службы «Носорог».

В рамках смены ребята посетят экскурсию по ЦНИИ робототехникии и технической кибернетики.