Петербургский Горэлектротранс принимает участие в международном форуме «АТОМЭКСПО»

На фото: Артём Кудрявцев и Василиса Быльцева

Крупнейшее событие мировой атомной отрасли проходит 25-26 марта в Сочи на площадке Научно-технологического университета «Сириус». Петербургский Горэлектротранс представляют на форуме сотрудники Службы подвижного состава предприятия (СПС).

В рамках форума состоится конгресс с обширной деловой программой. Основным событием станет пленарная сессия «Чистая энергетика: создавая будущее вместе», в которой примут участие заместитель начальника Производственно-технического отдела СПС Артём Кудрявцев и инженер 1 категории ПТО СПС Василиса Быльцева. Также пройдёт круглый стол на тему «Мегаполис будущего – территория электромобильности».

В программе - выставка современных электромобилей, как уже производимых в России, так и перспективных моделей. Ожидается, что в 2024 году их доля будет расти, а в Москве и Калининградской области строятся две гигафабрики по производству литийионных накопителей электроэнергии. Эта тема - в числе профильных для петербургского Горэлектротранса: в городе на Неве развита крупнейшая в России сеть из 14 маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Первые инновационные троллейбусы появились в Петербурге в 2017 году. На ТУАХ из инвентарного парка Горэлектротранса используются различные типы тяговых аккумуляторных батарей.

Международный форум «АТОМЭКСПО» – главное событие мировой атомной отрасли, которое проводится с 2009 года. На крупнейшей выставочной и деловой площадке обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды её дальнейшего развития. Форум традиционно объединяет руководителей государственных и бизнес-структур, крупных международных компаний, общественных организаций, профильных экспертов и журналистов.

Фото: Артём Кудрявцев и Василиса Быльцева