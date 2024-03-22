Горэлектротранс принял участие во встрече Дня работников ЖКХ

На фото: награждается мастер путевых работ Службы пути Денис Бабин

Первичная профсоюзная организация СПб ГУП «Горэлектротранс» входит в состав Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Представители транспортного предприятия побывали на церемонии вручения наград представителям жилищно-коммунального хозяйства города по случаю профессионального праздника.

Вместе с губернатором Александром Бегловым работников жилищно-коммунальной сферы поздравили председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству депутат Ирина Иванова, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, исполняющий обязанности председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина.

По случаю Дня работников ЖКХ были вручены ведомственные награды. Так, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отмечен знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество». Также от петербургского Горэлектротранса благодарность Законодательного Собрания получил мастер путевых работ 3 дистанции капитального ремонта Службы пути Денис Бабин. В октябре прошлого года мастер в составе бригады занял в Горэлектротрансе первое место на конкурсе профессионального мастерства «Лучший монтёр пути».

День работников жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта. ЖКХ России исполнилось уже 375 лет: коммунальная отрасль ведёт свою историю от 1649 года, когда царь Алексей Михайлович утвердил Наказ о Градском благочинии.