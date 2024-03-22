6 апреля День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ: фокус на рабочие специальности

6 апреля в 11:00 в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса (УКК ГЭТ) на Гражданском пр., 131 состоится День открытых дверей. Желающим освоить профессию водителя трамвая или троллейбуса и другие востребованные в Горэлектротрансе рабочие профессии расскажут о процессе обучения и порядке трудоустройства на предприятие. Гости Корпоративного учебного центра ГЭТ смогут пообщаться с водителями-наставниками, поучаствовать в мастер-классе по вождению электрического транспорта, а также поуправлять электротранспортом в кабине тренажера с эффектом виртуальной реальности и даже проехать через трамвайную мойку.
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Показатели УКК
Наряду с водителями акцент Дня открытых дверей будет сделан на всегда популярные в ГЭТ рабочие специальности – монтеров, токарей, слесарей по ремонту подвижного состава, слесарей-электриков по ремонту электрооборудования, электромонтеров, маляров и других. Для действующих работников ГЭТ обучение проходит без отрыва от рабочего процесса, при этом ученик получает стабильную заработную плату. Эти профессии привлекают своей стабильностью, социальной защищенностью, востребованностью и высоким доходом.
О востребованности на предприятии водителей и представителей рабочих профессий красноречиво говорят цифры: ежегодно УКК готовит более 400 новых водителей электротранспорта и более 200 специалистов рабочих профессий.
Так, в 2023 году обучены 421 водитель, из них 192 водителя трамвая и 229 водителей троллейбуса. Возраст водителей электротранспорта значительно «помолодел» - сейчас он составляет менее 30 лет.
По программам дополнительного профессионального образования обучились 1195 человек: 148 человек освоили рабочие профессии с нуля, профессиональную переподготовку прошли 69 работников, 951 сотрудник ГЭТ повысил квалификацию.
Учебно-курсовой комбинат занимает два верхних этажа Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка на Гражданском пр., д.131. Это учебные аудитории с современным оснащением для обучения будущих водителей: дорожными знаками, картами-схемами, мультимедийными досками, компьютерной техникой, тренажёрами. Подобное оборудование позволяет наглядно продемонстрировать основные принципы работы трамваев и троллейбусов и сделать процесс обучения качественным.
Сколько учиться на водителя электротранспорта
После сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительского удостоверения на управление транспортным средством учащиеся проходят стажировку с водителем-инструктором, чтобы получить право самостоятельной работы на линии. Стажировка у водителей трамвая длится 206 часов, у водителей троллейбуса длительность стажировки составляет 286 часов. В среднем прохождение этого этапа обучения занимает 2-2,5 месяца.
Условия обучения на водителей электротранспорта, стипендия и зарплата
Требования к кандидатам на обучение:
! Студены УКК обучаются бесплатно и обеспечиваются бесплатными обедами. На период теоретического курса и учебной практики выплачивается стипендия 25-30 тыс.руб. в зависимости от успеваемости. Прохождение пассажирской практики для водителей троллейбуса и стажировки для водителей трамвая также оплачивается.
Зарплата водителей троллейбуса составляет до 140 тыс.руб., водителей трамвая - до 115 тыс.руб.
Программа дня открытых дверей 6 апреля:
На Дне открытых дверей потенциальные соискатели смогут задать сотрудникам предприятия все интересующие вопросы и сразу пройти первичные собеседования для дальнейшего трудоустройства в подразделения Горэлектротранса, ближайшие к месту жительства.
Сайт Учебно-курсового комбината ГЭТ