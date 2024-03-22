ТУАХ приедет на встречу с соискателями в Новоселье

Троллейбусный парк № 1 совместно с агентствами занятости населения Ломоносовского и Волосовского районов проведёт 30 марта встречу с соискателями в посёлке Новоселье. Для этого в активно развивающиеся кварталы административного центра Аннинского городского поселения, где отсутствует контактная сеть, приедет троллейбус с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Он будет выполнять функцию передвижного филиала предприятия в Новоселье.

В троллейбусе с автономным ходом представители Горэлектротранса расскажут всем желающим об имеющихся вакансиях в Троллейбусном парке № 1, графике работы, размере заработной платы, а также о преимуществах работы в отрасли ГЭТ.

Будут представлены вакансии водителя троллейбуса, кондуктора, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, инженера-электроника. Желающим будут выданы направления на собеседования и контакты для последующего трудоустройства.

Цель встречи – привлечь на предприятие работников, проживающих на активно застраиваемых территориях юго-запада Петербурга и его пригородов. В зависимости от количества потенциальных соискателей может быть рассмотрена возможность организации служебной развозки из Новоселья в Троллейбусный парк № 1.

В настоящее время в направлении Новоселья работает троллейбусный маршрут № 46, который в 2020 году благодаря технологии увеличенного автономного хода «дотянулся» через проспект Ветеранов до железнодорожной платформы Сергиево. Встреча с соискателями в Новоселье продемонстрирует возможность продления этого маршрута ещё дальше.

ТУАХ с представителями Троллейбусного парка № 1 будет ждать соискателей с 12:00 до 15:00 по адресу: Ломоносовский район, пос. Новоселье, Красносельское шоссе, 9 (у торгового центра).