В Год содействия людям с ограниченными возможностями Горэлектротранс поучаствует в чемпионате «Абилимпикс»

Подробности участия в Региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также различные аспекты повышения качества доступной среды на транспорте обсудили на рабочем совещании в Горэлектротрансе под председательством главного инженера предприятия Константина Шостака. Данное направление всегда являлось одним из приоритетных в деятельности ГЭТ. А 2024 год директором предприятия Денисом Минкиным объявлен в Горэлектротрансе Годом содействия людям с ограниченными возможностями.

Чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

IX Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2024 - Санкт-Петербург пройдёт с 9 по 19 апреля 2024 года. Оператором этого чемпионата является Охтинский колледж, с которым Горэлектротранс ведёт активное сотрудничество, причём не только в качестве участника конкурса, но и как работодатель: конкурсанты смогут найти себе профессию в ГЭТ, исходя из своих возможностей и потребностей. Ведь одна из целей конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» - содействие трудоустройству людей с инвалидностью.

Как сообщил на совещании директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев, сборная Горэлектротранса будет представлена на чемпионате работниками предприятия, относящимися к маломобильным категориям граждан. На данном этапе формируется команда из представителей ГЭТ с особыми возможностями. Участие в чемпионате является для них серьёзным вызовом и отличным шансом продемонстрировать свои знания и навыки, позволяющие быть полноценно интегрированными в социум. Финал чемпионата пройдёт в сентябре в Москве, где соберутся победители региональных этапов.

В настоящее время в Горэлектротрансе работают свыше 10 000 человек, 146 из них – с той или иной инвалидностью. Это представители самых разных профессий: рабочие, специалисты, руководители, служащие и т.д.

Доступность маршрутов электротранспорта

На рабочем совещании обсудили аспекты повышения доступности транспорта для маломобильных пассажиров. Заместитель начальника Службы движения – начальник отдела эксплуатации Роман Сочнев доложил, что службой проведён анализ трамвайных маршрутов, наиболее востребованных маломобильными пассажирами, в частности, на колясках. Лидирует маршрут № 100, на котором в 2023 году проехали 15 тыс. инвалидов-колясочников. Услугами маршрута № 55 воспользовались 12,5 тыс. таких пассажиров, маршрута № 60 – 7,1 тыс. На этих линиях работают преимущественно низкопольные трамваи нового строительства. Однако есть и такие маршруты, где пока ещё выпускаются устаревшие вагоны. В этом случае Служба движения корректирует выпуск подвижного состава таким образом, чтобы у маломобильных пассажиров была возможность доехать до социальных объектов на трамваях с низким или пониженным уровнем пола. Что касается колёсного транспорта, то в настоящее время в Горэлектротрансе на линию выходят исключительно низкопольные троллейбусы.

Начальник Производственно-технического отдела Службы подвижного состава Алексей Баринов проинформировал, что подвижной состав предприятия укомплектован устройствами для открывания аппарели, изготовленными в Горэлектротрансе по образцу приспособления, которое активист-колясочник Юрий Кузнецов смастерил для себя из обычной ложки. В отличие от тех, что применялись на предприятии ранее, оно более компактное и удобное в использовании водителями на линии. Новое устройство отличает более эстетичный внешний вид и лёгкость.

Повышенные посадочные площадки

Ещё одна важная часть работы с маломобильными гражданами – возможность комфортной посадки и высадки из транспортного средства. В 2023 году в рамках капитального ремонта трамвайных путей, размещённых на обособленном полотне, было обустроено 24 повышенных посадочных площадки, в планах на 2024 год – обустройство ещё 29 таких площадок. В настоящее время в Петербурге из 453 км трамвайных путей обособлено почти 50 %. На них оборудованы 214 единиц повышенных посадочных площадок, однако из них только 172 единицы - с высотой 300 мм. Остальные площадки имеют высоту от 100 до 250 мм, что делает посадку в трамвай маломобильных пассажиров затруднительной. В ГЭТ считают, что при ремонте трамвайных путей необходимо предусматривать проектирование повышенных посадочных площадок – там, где их строительство необходимо. Как сообщил начальник Службы пути Олег Востриков, соответствующее требование закладывается Горэлектротрансом в технические условия на капитальный ремонт трамвайных путей.

Главное – помогать правильно

Директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев сообщил, что в Корпоративном учебном центре разработана программа повышения квалификации водителей в области работы с маломобильными пассажирами: молодыми родителями с колясками, пожилыми людьми, пассажирами с особыми возможностями. Соответствующие тренинги, предусматривающие теоретическую и практическую части, проводятся в УКК со специалистами по техническому обучению трамвайных и троллейбусных парков. Приобретя нужные компетенции, специалисты уже сами обучают водителей.

Системная работа по повышению качества доступной среды на транспорте в Горэлектротрансе будет продолжена.

Совещание рабочей группы ГЭТ по доступной среде