ДОЛ «Зарница» готовится к старту весенней смены

Весенняя смена «Время фиджитал, или Весна перемен» пройдёт с 23 по 31 марта. В эти дни в ДОЛ готовятся к новому заезду, готовят территорию и программу для встречи в юными отдыхающими.

Чтобы детский отдых был разнообразным и запоминающимся в ДОЛ «Зарница» каждый раз готовят новинки в программу отдыха. Так, в весеннюю смену школьники проверят свои атлетические навыки в двух спортивных направлениях – классическом и компьютерном. В программе будущей смены совместили физические и цифровые активности.

Здоровье зарничников в приоритете при подготовке лагеря к смене. Большое внимание уделено пожарной безопасности, а также соблюдению санитарных и других норм. Эти аспекты дополнительно проверяют специалисты. Сотрудники лагеря занимаются подготовкой территории к приезду детей, а вожатые с нетерпением ждут встречи с воспитанниками и готовят для них игровую программу.

В рамках весенней смены дети станут участниками мастер-класса от сотрудников Пресс-службы, Энергохозяйства и Аварийно-восстановительной службы «Носорог», а также посетят экскурсию в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.